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18.02.2019
Военное обозрение

СМИ США рассматривают возможность создания "арабского НАТО"

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В американских СМИ далеко не в первый раз поднимается вопрос о возможности создания американской коалиции с государствами Ближнего Востока, а также о возможности формирования панарабского военно-политического блока, который априори называют "арабским НАТО". Вопрос возможности создания "арабского НАТО" задаётся издание Defense News, которое по этому поводу решило узнать мнение старшего научного сотрудника по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Международного института стратегических исследований (IISS) Эмиля Хокайема.

Источник изображения: Пресс-служба Минобороны Саудовской Аравии

У эксперта спросили, считает ли он идею созданию арабского варианта Североатлантического альянса реалистичной?

Представитель IISS заявил о том, что это амбициозная задача, решение которой крайне сложно найти в первую очередь в силу того, что у стран Ближнего Востока зачастую разные интересы. Эксперт отмечает, что одним из таких примеров является противостояние между Катаром и Саудовской Аравией.

Из материала:

Совет сотрудничества стран Персидского залива не сможет преодолеть недоверие между странами. Даже вторжение Ирака в Кувейт, которое, казалось бы, осталось далеко позади, не даст импульса для модернизации системы безопасности на Ближнем Востоке. Но США смогли бы помочь им сделать это.

По словам Хокайема, у этой медали есть и оборотная сторона: страны Залива будут пытаться угодить США вместо того, чтобы идти по пути интеграции со всеми соседями. Хокайем говорит о том, что до череды арабских революций арабские страны ещё могло объединять противостояние с Ираном. Однако теперь картина слишком пёстрая. Он приводит пример Йемена, где сошлись интересы и Саудовской Аравии, и Ирана. На этом фоне сама государственность Йемена рушится.

Эксперт:

Если бы сейчас существовало "арабское НАТО", то для него первоочередным вопросом был бы вопрос о разрешении конфликтной ситуации в Йемене, но только такие страны как Катар, Оман, Кувейт явно не захотели бы вмешиваться в конфликт.

Эксперт резюмирует, отмечая, что для стран Ближнего Востока всегда важнее были не согласованные позиции целого ряда стран по одному вопросу, а двусторонние контакты, в ходе которых можно находить то или иное компромиссное решение.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Кувейт
Оман
Саудовская Аравия
США
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