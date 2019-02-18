Haqqin (Азербайджан): Россия и НАТО снова сталкиваются в Черном море

НАТО собирается провести масштабные учения «Си бриз» в северо-западной части Черного моря, в которых примут участие морские подразделения США и Украины. В МИД России считают, что это «опасная идея».

Военно-морские силы США и Украины намерены провести учения "Си бриз" в северо-западной части Черного моря. В тот же период и в Грузии пройдут организуемые НАТО международные командно-штабные учениях "Проворный дух" (Agile Spirit 2019), в которых будут задействованы более трех тысяч военнослужащих из стран - членов и партнеров альянса.

"Эти учения станут еще более масштабными. Многонациональные учения будут проведены под руководством Европейского командования Вооруженных сил США и Оборонных сил Грузии", - отметили в грузинском оборонном ведомстве.

Учения "Проворный дух" проводятся с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. Генсек НАТО Йeнс Столтенберг, комментируя предстоящие учения, отметил, что в альянсе озабочены военным усилением России в Черном море, которое является приоритетным для НАТО и союзной с ним Грузии.

"Мы работаем сейчас теснее, чем когда-либо, - объединяем усилия военно-морского командования НАТО и грузинского объединенного морского центра", - заявил Столтенберг. Те же утверждения звучат и на участившихся встречах с "украинскими партнерами". Столтенберг явно оправдывается - западная пресса, военные эксперты, политики постоянно критикуют руководство Североатлантической организации за "сдачу" Черного моря, заявляя, что оно становится "русским озером".

Чтобы не допустить этого, НАТО активно накачивает военный потенциал в регионе - и свой, и "союзных" Грузии и Украины. При вступлении Украины и Грузии в альянс - а Столтенберг уверяет, что двери перед ними уже раскрыты, - предполагается, что Черное море станет внутренней акваторией альянса, то есть "натовским озером".

С той же целью США, Великобритания и Румыния намерены выступить с инициативой патрулирования Черноморского бассейна совместно с военно-морскими силами Грузии.

Грузинский аналитик Ника Читадзе связывает активизацию США и НАТО в регионе с несколькими факторами, один из них - "противостояние с Россией как с геостратегическим противником".

"Наблюдается активизация как США, так и Евросоюза. Причем активизация США в основном связана со следующими факторами: акватория Черного моря граничит с Российской Федерацией, США хотят противостоять геополитическому противнику. Вовсе не случайно, что в начале 2019 года американский военный корабль вошел в акваторию Черного моря. Корабль появился там впервые после российско-украинского конфликта. Важно и сотрудничество с Грузией. Нам известно, что будет задействована новая военная программа. Необходимо развивать инфраструктуру порта Поти, чтобы американские грузы военного назначения были размещены именно там", - утверждает Читадзе, предрекая новую "холодную войну".

Американцы, считает он, ищут стратегических партнеров для того, чтобы усилить свое влияние. Несмотря на то, что Турция - член НАТО, управляемые ракеты США ей не передаст. События вокруг Венесуэлы снова выявили расхождение в их позициях. Америка не рассматривает Турцию как стратегического партнера, а в России она видит главного геополитического противника. Зато устойчивыми партнерами США могут быть Румыния и Болгария, члены НАТО, а также Грузия и Украина.

Планы и действия НАТО в акватории вызывают резкую реакцию российских властей. По мнению Москвы, Америка пытается найти обходные пути, чтобы разместить на Черном море свой военный флот.

Как заявил военный эксперт Георгий Тавдгиридзе, "в советский период Потийский морской порт принимал и военные корабли, а теперь дополнительно будет осуществлена техническая подготовка порта для приема больших судов. Грузии обязательно нужен военный флот. Исходя из этого, необходима подготовка Потийского и Батумского портов для военного базирования. Если к этому процессу подключатся США и Великобритания, то мы только выиграем".

А эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что с учетом факторов России и Турции исключено, чтобы США помогли Грузии в мере, соответствующей мощности размещаемых здесь военно-морских сил.

"Предположительно, здесь речь идет о контроле над морским пространством вокруг портов. Сомневаюсь, что сегодня в морскую акваторию Грузии войдет большой компонент ВМС США. Во-первых, они не хотят, чтобы их военно-морская база находилась вблизи России или оккупированных территорий - из-за высокого риска Вашингтон на это не пойдет. Во-вторых, есть фактор Турции: единственный проход - Босфорский пролив - принадлежит ей, и она не будет портить отношения с Россией. Поэтому этот вопрос нельзя ставить так просто. Более реалистично то, что нам помогут менее крупными плавсредствами, которые мы используем для охраны морской акватории Батумского и Потийского портов.

Не следует также забывать о том, какой шум подняла Россия, когда в Румынии, которая является членом НАТО, разместили только противоракетную радарную систему, а не ракеты. В случае же размещения на Черном море натовских военно-морских сил реакция будет куда более серьезной, и вполне возможным становится возникновение напряженности в российско-американских отношениях", - предполагает Сесиашвили.

Заур Расулзаде

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