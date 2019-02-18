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18.02.2019
ИноСМИ

Die Welt (Германия): НАТО без подготовки ввязывается в конфронтацию с Москвой

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Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017"
Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

НАТО недооценивает готовность Москвы к территориальному переустройству Европы, что было очевидно еще на примере Крыма, пишет немецкая газета «Вельт». Самому альянсу не хватает военных ресурсов, а его так называемая «стратегия на российском направлении» устарела. Можно ли утверждать, что у НАТО все под контролем? Насколько НАТО вообще способна мыслить стратегически?


В каком положении НАТО в феврале 2019 года, через 70 лет после основания? Несмотря на все свои успехи в деле обеспечения мира, которыми альянс вполне может гордиться, он демонстрирует слабость: во-первых, президент России Владимир Путин загоняет НАТО в угол.

Во-вторых, альянс зачастую реагирует на те или иные ситуации с опозданием и, вероятно, недооценил готовность Москвы к эскалации и ее стремление к территориальному переустройству Европы (аннексия Крыма, ситуация на востоке Украины).

В-третьих, у НАТО нет ответов на такие важные вопросы, как отношения с Китаем или Ираком. Последствия: военная угроза для европейцев растет, и ее уровень, возможно, даже превышает уровень угрозы в годы холодной войны. В то же время вполне вероятна новая гонка вооружений, поскольку Китай, Индия, Россия, а также США, по сути, не заинтересованы в разоружении.

И еще один момент: западные общества будут вынуждены вкладывать все больше и больше своих средств (налогов) в повышение собственной обороноспособности. А это, в свою очередь, в ближайшие годы будет означать ожесточение конкуренции за "бюджетный пирог" и может привести к конфликтам внутри общества. Причем, это особенно касается Германии.

В эту среду министры обороны стран НАТО впервые обсудили новую ситуацию: разрыв двустороннего договора между Вашингтоном и Москвой о запрете ракет средней и меньшей дальности (РСМД), дальность полета которых составляет от 500 до 5 500 километров. Это соглашение спасти уже невозможно.

При этом удивительно, насколько НАТО не готова к сложившейся ситуации, несмотря на то, что она развивалась на протяжении всех последних лет, в течение которых состоялось более 30 встреч представителей США и России, посвященных этой тематике. Неожиданностью стали для альянса и аннексия Крыма в 2014 году, и столкновение российских военных судов с небольшими украинскими катерами в ноябре 2018 года неподалеку от Черного моря. Таким образом, возникает далеко не праздный вопрос: а насколько НАТО вообще способна мыслить стратегически?

Разработка Россией ракеты средней дальности 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), приведшая к разрушению договора РСМД, - это нечто намного большее, чем просто вопрос для военных "гурманов". Речь идет об одной из основ НАТО.

Генерал-лейтенант в отставке Генрих Браусс (Heinrich Brauß), бывший до лета 2018 года на протяжении многих лет самым влиятельным представителем Германии в НАТО, совместно с Кристианом Мёллингом (Christian Mölling) написал в статье для немецкого Общества внешней политики, что 9М729 (SSC-8) могла бы "серьезно помешать укреплению находящихся под угрозой союзников на окраинах альянса на севере, востоке и юго-востоке Европы" и "парализовать решимость по защите европейских союзников в случае возникновения кризиса или опасности".

Если Россия в рамках стремительной наступательной операции (как в Крыму) нападет на страны Балтии, Москва могла бы подкрепить это нападение ядерной угрозой с помощью ракет 9М729 (SSC-8). А будут ли партнеры балтийских стран по НАТО в состоянии оказать им поддержку?

Ответ на этот вопрос может расколоть альянс - равно как и спор о размере расходов на оборону. И именно это и есть цель Путина. Но он рассчитывает не только на это: с расторжением договора РСМД Москва может, наконец, сама установить ракеты средней дальности на своих южных и восточных рубежах, где якобы для нее существует угроза. Москва испытывает большое беспокойство по поводу ракет средней дальности, которыми располагают Индия и Китай.

Новое российское оружие может стать ответом на эти угрозы - однако в первую очередь эти ракеты смогут долететь до целей на территории Европы. Как обычно, ответ НАТО может быть таким: альянс подстроится под новую ситуацию в области безопасности, на что потребуются многие миллиарды евро. Однако их сейчас просто нет. Это противоречит интересам Вашингтона, который не хочет прямой конфронтации с Россией.

Путин в известной степени загнал НАТО в угол. Новые решения по усилению восточных рубежей, принятые после 2014 года, правильны, но они все равно недостаточны для реального сдерживания Москвы. Альянсу не хватает современной техники, инфраструктуры и мобильности крупных войсковых соединений. Так называемая "стратегия на российском направлении" - расчет на сдерживание при одновременном диалоге - устарела. И Москва подтверждает это своими действиями - в первую очередь, в Причерноморье (Грузия, Украина), то есть там, где НАТО практически не присутствует.

Параллельно Россия последовательно укрепляет свои позиции в Африке, заполняя вакуум, возникающий после ухода американцев. Соглашение о создании логистического центра в Эритрее - на Африканском роге - дает Москве возможность для выхода к Красному морю. Аналогичные цели преследуют также соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой и совместные антитеррористические учения с Египтом, а также договор с Каиром о сотрудничестве в космосе. В Ливии Москва также играет важную роль.

Можно ли утверждать, что у НАТО все под контролем? В последнее время альянс более активно занимается вопросами, связанными с Китаем. Пекин, с точки зрения России и США, является одной из главных угроз. Однако Китай в будущем может стать одним из основных игроков в Афганистане, где альянсу сейчас приходится наблюдать, как постоянно усиливают собственные позиции так называемое "Исламское государство" и Аль-Каида (организации, запрещенные в России, - прим. ред.). Да и "Талибан" (также запрещенная в РФ организация - прим. ред.) по-прежнему остается весьма сильным.

Теперь же НАТО объявила об уходе из этого региона. Но почему же в Афганистане альянсу практически не удалось достичь своих целей - несмотря на огромные жертвы? Почему альянс лишь сейчас озадачился действиями Китая? Неясна ситуация и с небольшим тренировочным центром НАТО в Ираке. Можно ли так достичь чего-то существенного? И что произойдет, если жестокие иранские боевики будут убивать солдат НАТО в Ираке?

При подписании Договора о создании НАТО 9 апреля 1949 года президент США Гарри Трумэн сказал, что цель альянса - "создать защитный щит, которые позволит нам продолжить нормальную работу правительства в интересах общества, чтобы все наши граждане могли вести полноценную и счастливую жизнь".

Все это по-прежнему остается в силе. Но достигать этих целей становится все труднее. На НАТО оказывается сильное давление.


Кристоф Б. Шильтц (Christoph B. Schiltz)

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16.02.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Грузия
Египет
Индия
Ирак
Иран
Китай
Ливия
Россия
США
Украина
Эритрея
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
РСМД
Ядерный щит
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