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18.02.2019
ИноСМИ

Svenska Dagbladet (Швеция): Россия проиграла бы гонку вооружений с США

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Зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб"
Зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб".
Источник изображения: © AP Photo, Darko Vojinovic

Из-за слабой экономики Россия едва ли может себе позволить гонку вооружений с Западом, пишет «Свенска дагбладет». Но она все равно продолжает вкладывать большую часть своих ресурсов в военную сферу, ведь ядерное оружие — единственный способ оставаться среди мировых держав. Так утверждают шведские эксперты, которые не хотят признавать никаких заслуг России, кроме военных.


Из-за слабой экономики едва ли Россия может себе позволить гонку вооружений с Западом. Но она все равно продолжает вкладывать большую часть своих ресурсов в военную сферу. Так утверждают шведские эксперты после расторжения важного договора о ядерных вооружениях между Россией и США.

Отношения между США и Россией вновь ухудшились после выхода обеих стран из Договора о РСМД, запрещающего наземные ракеты средней дальности.

Неделю назад США вышли из 30-летнего договора, поскольку они считают, что Россия на практике нарушает его, имея у себя в распоряжении ракеты средней дальности. Россия, которая это отрицает, вышла из договора вслед за американцами.

Этот договор имел очень большое значение, так как способствовал снижению количества ядерного оружия в мире. Но через полгода он перестанет действовать, и это вызывает опасения в связи с возможным началом интенсивной гонки вооружений.

Тревога по этому поводу усилилась еще больше, когда министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в ближайшие два года будет разрабатывать новые наземные ракетные системы.

Во-первых, речь идет о дальнейшем развитии размещаемых на кораблях ракет "Калибр", а во-вторых - о ракете, которая с территории Западной России сможет на сверхзвуковой скорости добраться до самых дальних точек Европы. Оба вида ракет были бы запрещены Договором о РСМД.

Но также Россия сообщила, что не собирается размещать новые ракетные системы в Европе, если только этого не сделают США.

Возникает вопрос, справится ли на самом деле шаткая российская экономика с гонкой вооружений. Об этом предостерегал и бывший руководитель Центрального банка России.

"Трудно все это толковать иначе, чем наращивание вооружений. Но ясно и то, что россияне по экономическим причинам не хотят гонки вооружений с США. Потому что в этой борьбе они проиграют", - говорит Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund), эксперт по российской обороне из Института тотальной обороны.

Но он подчеркивает, что есть и политические причины, которые говорят против того, что Россия начнет гонку вооружений. Они восходят к тем временам, когда в 1980-е годы президент США Рональд Рейган вкладывал большие средства в военную сферу, тем самым оказывая давление на Советский Союз.

"Все россияне хорошо осознают, что именно гонка вооружений между США и Советским Союзом потопила СССР. Поэтому с точки зрения внутренней политики начало новой гонки будет очень деликатным вопросом", - говорит Фредрик Вестерлунд.

И все-таки экономика тоже очень много значит. Россия в последние годы много средств вложила в обновление своих вооружений, и, хотя количество отчисляемых денег больше не растет, страна по-прежнему остается на высоком уровне. В последние годы Россия выделяла примерно 5% бюджета страны на военную сферу.

Для сравнения, США отчисляют примерно 3%, а Китай - меньше 2%.

Важно также учитывать, что и у США, и у Китая экономики значительно крупнее, чем у России. Если посмотреть, сколько страны на практике тратят на военную сферу, окажется, что США выделяют в десять раз больше, чем Россия, а Китай - в четыре раза больше.

Кроме того, Китай особенно быстро увеличивает отчисления военным.

Такого рода сравнения сейчас трудно проводить. Российские танки и истребители, например, гораздо дешевле, чем американские. Российское руководство просто-напросто получает больше военной мощи за свои деньги.

"Тем не менее цифры показывают, насколько велика политическая воля тратить ресурсы страны на военную область", - говорит Сусанне Оксеншерна (Susanne Oxenstierna), эксперт по российской экономике из Института тотальной обороны.

Также нужно учитывать, что Россия - большая ядерная держава. Ядерное оружие - способ обозначить свою силу, не в последнюю очередь в ситуации, когда доверие к руководству страны низкое, а экономика плохая.

У России с ее 142 миллионами жителей объем экономики сравним со скандинавскими странами, где живут всего 27 миллионов человек.

"Россия хочет быть мировой державой, а единственное средство в ее распоряжении сейчас - ядерное оружие. Поэтому она будет вкладывать в него столько, сколько необходимо, чтобы сохранить это положение", - говорит Сусанне Оксеншерна.


Томас Аугустссон (Tomas Augustsson)

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11.02.2019
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Страны
Китай
Россия
США
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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Калибр КР
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
18.02.2019 12:35
Как будто США себе могут позволить в нынешнем состоянии гонку вооружений. Им только на продление ресурсов и обновление имеющихся СЯС может порядка 1,5–2 триллионов долларов в ближайшие 30 лет понадобиться.
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