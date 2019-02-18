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18.02.2019
ИноСМИ

Vnmedia (Вьетнам): Россия поставляет С-400 в уязвимые районы, Запад дрожит

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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости, Владислав Сергиенко

С-400 «Триумф» — самое современное поколение российских тактических ракет, а также один из самых современных ЗРК. Многие страны и желают заполучить его, и боятся. С-400 разрабатывался и совершенствовался на основе ракетных комплексов ПВО С-200 и С-300. Особенность, которая делает С-400 уникальным, заключается в том, что он может одновременно отслеживать 300 различных целей и сбивать 36 целей всего одним пуском.


ЗРК С-400 "Триумф", дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне. Территория находятся в центре противостояния России и Запада. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России 8 февраля.

"Ракетные установки отработали операцию в направлении предполагаемого района, где в состоянии готовности находится тяжелое вооружение для дальнейшего перемещения на место сражения. После этого боевые силы проверят расположение наземных ракетных комплексов", - сказали в пресс-службе Черноморского флота России.

Боевые силы обнаружат и идентифицируют гипотетическую цель. Во время последующих репетиций боевые силы будут имитировать запуск ракет по воздушным целям.

самое современное поколение российских тактических ракет, а также один из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире. Это оружие так желают заполучить и боятся многие страны. С-400 разрабатывался и совершенствовался на основе ракетных комплексов ПВО С-200 и С-300. НАТО называет российский С-400 - SA-21 "Гловер".

С-400 способен поражать цели на высотах от 5 до 27 километров в пределах 400 километров. Цели, которые могут уничтожить ракеты С-400 - это небольшие самолеты, крылатые ракеты и ракетные установки с дальностью не более 3,5 тысяч километров и максимальной крейсерской скоростью 4,8 км/с. С-400 "Триумф" может работать на любой местности, в любых погодных условиях, в условиях сильных помех и высокого электронного давления.

Одна из особенностей, которая делает С-400 уникальной ракетной системой в мире, заключается в том, что он может одновременно отслеживать 300 различных целей и сбивать 36 целей всего одним пуском. Благодаря эффективности С-400, Россия развернула зенитно-ракетные комплексы для защиты столицы. Многие страны хотят заполучить российский С-400. В настоящее время цена каждого из современных ракетных комплексов ПВО составляет около 500 миллионов долларов.

Укрепление Россией системы обороны Крыма с помощью новой системы вооружений С-400 значительно повысит обороноспособность. Председатель Комитета по обороне и безопасности Российской Федерации Виктор Бондарев заявил, что системы С-400 помогут Крыму обрести "неприкосновенность". Считается, что этот шаг связан с НАТО и США, которые в последние годы постоянно усиливают действия в Черноморском регионе.

Информация об усилении Россией защиты Крыма с помощью мощного оружия, такого как С-400, безусловно, вызовет особую обеспокоенность у Запада и Украины. Запад по-прежнему хочет, чтобы Россия вернула Крым Украине и Киеву. Последний шаг Москвы четко показывает, что страна полна решимости защитить Крым и превратить полуостров в важную незаменимую в стратегическом плане территорию.

Напоминаем, что Крым официально вошел в состав России после того, как президент Путин подписал указ его включении в состав РФ в марте 2014 года. С момента присоединения власти украинского правительства постоянно заявляли, что найдут способы вернуть полуостров. Президент Петр Порошенко пообещал превратить украинскую армию в сильнейшую военную силу Европы и вернуть Крым. Тем не менее, Россия неоднократно заявляла, что никогда не вернет Украине полуостров. Москва в свою очередь начала активно развертывать свое лучшее вооружение в Крыму, чтобы продемонстрировать свою решимость в защитите присоединенной территории.


Киет Линь (Kit Linh)

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15.02.2019
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Страны
Вьетнам
Россия
США
Украина
Продукция
С-200
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
NATO
ЧФ
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