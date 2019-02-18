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18.02.2019
Военное обозрение

В США заявили о низкой боеготовности американской армии

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Уровень боеготовности американской армии неуклонно падает и этот процесс не собирается останавливаться. К такому выводу пришла комиссия Счетной палаты, изучив данные за последние годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ведомства.

Источник изображения: US Army

В Счетной палате отметили, что уровень боеготовности американской армии неуклонно снижается с 2013 года и этот процесс продолжается, не демонстрируя никаких тенденций к улучшению. Причиной этого, по мнению авторов доклада, является участие армии США в различных военных конфликтах, неопределенность с финансированием и сокращения в военных структурах. Пентагон испытывает трудности с поиском военнослужащих в подразделения кибернетических операций и радиоэлектронной борьбы, а также в ракетные войска.

В тоже время, отмечается в докладе, "противники Соединенных Штатов за последние годы значительно нарастили свой боевой потенциал.

Основной целью командования американской армии является восстановление боевой готовности, заявили в Счетной палате, поскольку имеющийся на данный день уровень подготовки не гарантирует победы в возможном боевом столкновении с соперниками мирового уровня, такими, как Россия и Китай. Американской армии необходимо готовиться к таким боестолкновениям.

Ранее сообщалось, что согласно новой военной доктрине США, американская армия должна восстановить свою боеготовность к 2022 году.

16.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
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