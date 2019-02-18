Неограниченный полет: двигатель "Буревестника" прошел испытания

Испытания ядерной установки ракеты "Буревестник" прошли успешно

В России успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". Пуски проводились в январе нынешнего года на одном из полигонов. Тестирование показало, что характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета ракеты, соответствуют заявленным.

Российские инженеры успешно завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник", передает ФАН.

Испытания проводились в январе нынешнего года на одном из полигонов. Испытания показали, что характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета ракеты, соответствуют заявленным.

О том, что Россия провела "частичное успешное" испытание своего новейшего супероружия - ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", сообщало неделей ранее и японское издание The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным журнала, вооружение было протестировано в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр" в конце января нынешнего года и эти испытания продолжаются. Также издание отметило, что на данный момент лишь один из тринадцати запусков этой ракеты был успешным.

В материале указывалось, что "Буревестник" впервые прошел испытание в июне 2016 года. Источники отметили, что "во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу".

Тогда же стало известно, что к 2027 году при разработке 30 видов вооружений, военной и специальной техники российские специалисты будут использовать суперкомпьютеры - об этом говорилось в распоряжении правительства.

"Количество изделий вооружения, военной и специальной техники, при разработке которых применены суперкомпьютерные технологии, составит 30 единиц", - указывалось в документе.

В июле прошлого года Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний ракеты "Буревестник". На ролике, появившемся на канале военного ведомства в Youtube, продемонстрирован не только запуск ракеты с ядерным двигателем, но и то, как специалисты готовятся к нему.

Впервые о разработке российскими специалистами принципиально новой ракеты рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте прошлого года.

"В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги", - пояснил глава государства.

По его словам, проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

"Установки размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка", но при этом обеспечивает в десятки раз - в десятки раз! - большую дальность полета, которая является практически неограниченной", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Вскоре начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов заявил, что повышение потенциала высокоточного оружия позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную, передает НСН.

"На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", - пояснил военный.

В этой связи Пентагон в опубликованном докладе по политике США в области ПРО указал, что американцам необходимо противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая, передает РИА "Новости".

В документе отмечается, что "Россия и Китай разрабатывают продвинутые крылатые и гиперзвуковые ракеты, которые могут двигаться на больших скоростях по непредсказуемой траектории".

"Это сложные вызовы в существующей ситуации новых ракетных угроз, которым должна противостоять политика, стратегия и возможности американской ПРО", - поясняется в тексте.

Решение о начале разработки "Буревестника" было принято в декабре 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года. По данным российских СМИ, изготовителем крылатой ракеты является екатеринбургское ОКБ "Новатор" с привлечением специалистов Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

Рафаэль Фахрутдинов