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18.02.2019
Российская газета

Какие новинки российской радиоэлектронной техники покажут на IDEX-2019

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Многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна".
Многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна".
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Концерн "Звезда" - ведущий разработчик радиоэлектронной техники - представит на военно-техническом салоне IDEX 2019 ряд своих новинок.

В частности, предприятие продемонстрирует автоматизированную систему ПВО "Поляна-Д4М1", которая является основным элементом современной системы противовоздушной обороны.

Также будет показана унифицированная командно-штабная машина Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80. Эта машина обеспечивает управление и связь на уровне армейской бригады, может применяться на передовых линиях, что значительно повышает управляемость войсковыми подразделениями в условиях боя.

Скорее всего, интерес вызовет и комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна". Этот комплекс может вести эффективную радиоэлектронную разведку, радиопеленгование, а также ставить помехи средствам УКВ связи. Более того, "Инфауна" способна осуществлять постановку маскирующей аэрозольной завесы протяженностью более 100 метров с помощью установленных на шасси пусковых установок с аэрозольными боеприпасами.

Как считают специалисты, "Инфауна" - одно из самых эффективных средств защиты бронетехники и личного состава при движении в колонне и боевых действиях в городских условиях. С учетом ближневосточных реалий, такие защитные комплексы могут оказаться очень востребованными.


Сергей Птичкин

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-80
Инфауна
Поляна-Д4
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