"Игла-С" успешно поразила цель на учениях в Венесуэле

Бойцы сухопутных войск Венесуэлы во время беспрецедентных по своим масштабам военно-гражданских маневров "Ангостура-200" отработали применение переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С".

В небе над одним из полигонов они поразили цели, изображавшие условного противника.

На вооружении Боливарианской республики имеется несколько сотен таких ПЗРК и внушительный запас ракет к ним. Их количества достаточно, чтобы создать большие проблемы любому потенциальному агрессору, который попытается посягнуть на суверенитет этого государства.

Данный комплекс способен поражать различные летательные аппараты на дистанции в 6000 метров и на высотах от 10 до 3500 метров. Скорость цели может составлять до 400 метров в секунду. "Игла-С" обладает высокой надежностью, она не боится пятидесятиградусной жары и влажности в 98 процентов.

Высокие характеристики этого "ручного" зенитного комплекса оценили во многих странах мира. Минувшей осенью стало известно, что Индия, уже имеющая на вооружении "Иглы" ранних модификаций, решила закупить большую партию самой современной версии этого ПЗРК.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев