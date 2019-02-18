США увеличили помощь Украине до 700 млн. долларов

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный американским Конгрессом пакет законодательных актов на выделение Украине финансовой помощи почти на 700 млн. долларов в 2019 году. Об этом сообщило посольство Украины в США, сделав соответствующую запись на своей странице в Facebook.

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Согласно опубликованной записи, подписанный Трапом пакет законодательный актов "существенно увеличивает помощь Украине на этот год". Среди подписанных документов основное место занимает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Именно этот законодательный акт предусматривает выделение Украине дополнительных средств в объеме 445,7 млн. долларов. Часть выделенных средств будет направлена на увеличение расходов по военно-технической поддержке Украины по программе "Зарубежное военное финансирование".

Как заявили в украинском посольстве, совокупно Соединенные Штаты выделили Украине в этом году, с учетом ранее выделенных Пентагоном 250 млн. на поставки вооружений, финансы на сумму в 695,7 млн. долларов.

В прошлом году Вашингтон выделил Киеву 620,7 млн. долларов, из которых 200 млн. пошли на военные нужды.