Израильский тяжелый бронетранспортёр Namer получит двигатели из США
На новейшие израильские тяжелые бронетранспортеры Namer будут установлены американские танковые двигатели. Правительство США одобрило сделку по продаже Израилю двигателей МТ 883, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/
Как сообщили в Управлении военного сотрудничества США (DSCA), Израиль запросил у Соединенных Штатов 270 двигателей MT 883 в конфигурации, способной выдавать 1500 л.с. Из 270 двигателей, 240 должны быть поставлены в "полной конфигурации", ещё 30 — в "облегчённой". Стоимость одобренного контракта составляет примерно 238 млн. долларов. В заявке на поставку двигателей указано, что они будут установлены на бронетранспортеры Namer.
МТ 883 - дизельный V-образный 12 цилиндровый четырехтактный двигатель, обладающий мощностью 1500 л.с. при 2600 об/мин. Он представляет собой единый конструкционный блок, что позволяет в полевых условиях провести быструю замену всего двигателя за небольшое количество времени, с учетом наличия спец.техники.
Бронетранспортёр Namer создан на основе танка Merkava Mk4M. Позволяет перевозить до 12 человек, включая 3 членов экипажа. Считается самым защищенным бронетранспортером в мире, поскольку кроме мощной брони, доставшейся от танка, машина оборудована системой активной защиты.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются