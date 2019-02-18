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18.02.2019
Военное обозрение

Израильский тяжелый бронетранспортёр Namer получит двигатели из США

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На новейшие израильские тяжелые бронетранспортеры Namer будут установлены американские танковые двигатели. Правительство США одобрило сделку по продаже Израилю двигателей МТ 883, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Как сообщили в Управлении военного сотрудничества США (DSCA), Израиль запросил у Соединенных Штатов 270 двигателей MT 883 в конфигурации, способной выдавать 1500 л.с. Из 270 двигателей, 240 должны быть поставлены в "полной конфигурации", ещё 30 — в "облегчённой". Стоимость одобренного контракта составляет примерно 238 млн. долларов. В заявке на поставку двигателей указано, что они будут установлены на бронетранспортеры Namer.

МТ 883 - дизельный V-образный 12 цилиндровый четырехтактный двигатель, обладающий мощностью 1500 л.с. при 2600 об/мин. Он представляет собой единый конструкционный блок, что позволяет в полевых условиях провести быструю замену всего двигателя за небольшое количество времени, с учетом наличия спец.техники.

Бронетранспортёр Namer создан на основе танка Merkava Mk4M. Позволяет перевозить до 12 человек, включая 3 членов экипажа. Считается самым защищенным бронетранспортером в мире, поскольку кроме мощной брони, доставшейся от танка, машина оборудована системой активной защиты.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Merkava
Namer БТР
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