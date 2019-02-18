Гендиректор S7 Space Сергей Сопов покидает свой пост

Сопов сообщил, что уйдет из компании до конца следующей недели

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор российской частной компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проекта "Морской старт") Сергей Сопов уходит из компании. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

"Информацию по поводу ухода подтверждаю", - сказал Сопов. По его словам, конкретную дату ухода из компании он пока не знает, но уточнил, что это произойдет "до конца следующей недели".

S7 Group владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния (США). Ракетно-космическая часть состоит из российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" и российского разгонного блока ДМ.

По планам S7 Space, первый запуск по программе "Морского старта" будет выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.

При этом сейчас S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт").