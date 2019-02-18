Войти
18.02.2019
Российская газета

Головокружительный полет Як-130 сняли на видео в Лаосе

629
0
0

Живописный и захватывающий полет Як-130 над лаосскими джунглями сняли на видео. Учебно-боевой самолет как всегда был на высоте.

Ролик был опубликован телеканалом "Звезда". Полюбоваться полетом красавцев Як-130 он позволяет как со стороны, так и от первого лица.

Кадры, на которых самолет крутит бочку, просто головокружительны.

Напомним, что по контракту с Минобороны РФ от 2017 года Лаос приобрел четыре самолета Як-130.

Справка "РГ"

Разработка учебно-боевого самолета Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten - "Рукавица") началась в конце 1980-х годов. Он создавался на замену самолетов Л-39. Первый полет совершил в 1996 году. Як-130 оснащен системой имитации режимов боевого применения. В случае войны самолёт может выполнять задачи лёгкого штурмовика. При экспорте Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30МК.


Олег Корякин

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Продукция
L-39
Л-39
Су-30
Су-30МК
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.04.2015
Рост вопреки сложностям
17.11.2014
«Иркут» передал Министерству обороны самолеты Як-130 и Су-30
13.08.2012
«Иркут»: первым делом самолёты!
13.08.2012
"Як" атакует
25.07.2011
МАКС-2011: посетителям салона будет что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником