Военные ЗВО на учениях выявили очаг заражения после "химической атаки"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военные радиационной, химической и биологической защиты (РБХЗ) выявили очаг заражения после химатаки условного противника, используя специальные разведывательные химические машины РХМ-6, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и войсковых частей стали поступать донесения о случаях применения "противником" химоружия. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в состояние боевой готовности.

"Им была поставлена задача выявить очаг "заражения", оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке с "мест" в "центр" (штаб округа) по всем имеющимся каналам связи. Также выполнялись практические действия с расчетами РХБ разведки, в том числе – с применением специальных разведывательных химических машин РХМ-6", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к тренировке привлекались дежурные смены управления повседневной деятельности для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений в условиях заражения.