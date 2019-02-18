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18.02.2019
Военное обозрение

Испытания ЯЭУ подтвердили неограниченную дальность "Буревестника"

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Разработчики продолжают разочаровывать тех, кто сначала называл новейшие российские вооружения "мультиками", потом начал искать поводы для критики самой возможности их боевого применения как такового.

Источник изображения: Минобороны РФ

Сегодня информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя ракетостроительной сферы публикует заметку о завершении испытаний ядерной энергоустановки, являющейся одной из основ ракеты "Буревестник". Испытания были завершены несколько недель назад.

Из заявления:

В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" – испытания ядерной энергетической установки.

Отмечено, что испытания показали полную готовность ЯЭУ ракеты "Буревестник" обеспечить неограниченную дальность полёта при поражении цели.

Таким образом, подтверждены заявления, ранее появившиеся в американской прессе. В СМИ США было заявлено, что в России проведены "частично успешные" испытания ракеты, получившей по натовской классификацию номенклатуру SSC-X-9 Skyfall, что можно перевести как "Разверзшиеся небеса".

Напомним, что ракета комплекса "Буревестник" фактически делает бесполезной любую систему противоракетной обороны потенциального противника.

Кстати, ранее эксперты задавались вопросом о скоростных параметрах новейшей ракеты. Как становится понятно из заявления собеседника ТАСС, ракета комплекса "Буревестник" - дозвуковая.

16.02.2019
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Ядерный щит
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