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18.02.2019
Военно-промышленный курьер

Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

На кадрах видно, как боевая машина на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

В сети появилось видео полевых испытаний новейшего танка Т-90МС, который является экспортным вариантом нового основного боевого танка российской армии. В ходе испытаний демонстрируются ходовые качества танка, стрельба в движении и работа экипажа.



Как пишет "Звезда", по показателям защищенности, огневой мощи и подвижности, эта боевая машина не имеет конкурентов. Танк оснащен системой управления войсками ЕСУ ТЗ, которая позволяет всем боевым единицам обмениваться информацией в режиме реального времени, создавая общую картину поля боя.

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения, которая способна обеспечить максимально эффективную защиту от современных средств поражения. При этом вес танка не превышает 50 тонн, а мощный 1000-сильным дизелем, позволяющим развивать скорость до 60 километров в час.

В совокупности все это что позволяет опережать конкурентов не только в защищенности, но и в мобильности - одной из важнейших характеристик боевой техники.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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Товарищи, подвиньтесь
3 комментария
№1
18.02.2019 06:38
1000 танков можно было бы заказать, пока там с Армаиой суть до дела...
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№2
18.02.2019 11:28
Андрей Тарасенко на своём сайте уже высмеял размеры панорамного прицела обновлённого Т-90М. Похоже великий танковый эксперт даже не понял, что это не прицел, а короб с лентой для модернизированного "Корда-Т". А сам прицел находится за ним и имеет такие же размеры, как и раньше. :)
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№3
18.02.2019 16:29
Девяностик в боях с ДАИШ, что в Ираке, что в Сирии доказал свою эффективность и высокую боевую живучесть.

Я думаю, что не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что даже самая навороченная модернизация Т-72 уступает Т-90 по множеству параметров. Да, в чем-то Б3 приблизился к Т-90, но далеко ни во всем.

Тем более, что Т-72Б3 это все же ни новый танк, а модернизация старого, потрепанного жизнью.

Армата же ни то что "пороху ни нюхала", но даже полноценных войсковых испытаний не прошла, так что закупа 1000 Т-90М позволит оснастить ими по меньшей мере две бронетанковых дивизии, две мотострелковых и несколько отдельных танковых батальонов (преимущественно конечно укомплектованных контрактниками и имеющими статус ударных, гвардейских)
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