Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)

На кадрах видно, как боевая машина на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

В сети появилось видео полевых испытаний новейшего танка Т-90МС, который является экспортным вариантом нового основного боевого танка российской армии. В ходе испытаний демонстрируются ходовые качества танка, стрельба в движении и работа экипажа.

Как пишет "Звезда", по показателям защищенности, огневой мощи и подвижности, эта боевая машина не имеет конкурентов. Танк оснащен системой управления войсками ЕСУ ТЗ, которая позволяет всем боевым единицам обмениваться информацией в режиме реального времени, создавая общую картину поля боя.

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения, которая способна обеспечить максимально эффективную защиту от современных средств поражения. При этом вес танка не превышает 50 тонн, а мощный 1000-сильным дизелем, позволяющим развивать скорость до 60 километров в час.

В совокупности все это что позволяет опережать конкурентов не только в защищенности, но и в мобильности - одной из важнейших характеристик боевой техники.