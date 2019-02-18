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18.02.2019
Военно-промышленный курьер

Союз добровольцев Донбасса заявил о готовности к мобилизации

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Источник изображения: vpk-news.ru

В связи с военным обострением ситуации на Донбассе в пятницу, 15 февраля, в российской столице состоялось экстренное заседание Совета донбасских командиров-добровольцев.

Мероприятие прошло в московском "Президент-Отеле", в нем приняли участие помощник президента России Владислав Сурков и бывший премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Бородай.

Темой собрания стали президентские выборы на Украине. По мнению собравшихся, ради победы на этих выборах Петр Порошенко готов пойти буквально на все, в том числе и на развязывание широкомасштабных военных действий на Донбассе. В ходе совещания было заявлено, что в случае провокаций со стороны украинских властей на Донбассе могут быть сформированы дополнительные вооруженные отряды. ЛНР и ДНР готовы сделать это максимально оперативно.

Ранее EADaily сообщало, что ситуация на линии разграничения со вчерашнего дня обострилась, ВСУ резко усилили обстрелы территории ДНР. Их интенсивность приблизилась к показателям плотности огня в период масштабных боевых действий. Под постоянным огнем — окраины и пригороды Донецка, города Ясиноватая и Горловка, а также села на юге республики.

Кроме того, украинские военные открыли огонь по очереди гражданских лиц на контрольно-пропускном пункте под Горловкой. Ранены двое мирных граждан.

16.02.2019
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Страны
Россия
Украина
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