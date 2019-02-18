В Индии призвали нанести удар по Пакистану "Смерчами" и ракетами Су-30МКИ

Две ядерные державы планеты в очередной раз оказались на пороге реальной войны друг с другом. Речь идёт об Индии и Пакистане. Индийские власти, выражая возмущение в связи с крупным терактом в штате Джамму и Кашмир, где на днях погибли около полусотни человек (большинство – индийские полицейские), призвали Исламабад к ответу.

Источник изображения: Paul Johnson

В Нью-Дели считают власти Пакистана ответственными за террористический акт, отмечая, что подтверждена информация о причастности к взрыву одной из группировок, действующих на пакистанской территории. Речь о группировке "Джейш-и-Мохаммад", боевик которой совершил подрыв автомобиля, начинённого 80 кг взрывчатки в районе Пулвама.

Ситуация дошла до того, что в Нью-Дели заявляют о необходимости нанесения точечных авиаударов по тренировочным лагерям той самой "Джейш-и-Мохаммад" в Пакистане.

Из статьи в индийской газете The Times of India:

Такие истребители как Су-30МКИ или "Мираж-2000", вооружёнными "умными" авиабомбами и ракетами класса "воздух-земля", вполне могли бы нанести удар по тренировочным лагерям боевиков в Пакистане, даже не входя в его воздушное пространство.

При этом в Индии говорят и о том, что атаковать можно не только тренировочные лагеря террористов, но и посты пакистанских силовиков. В той же индийской газете заявлено, что для этого можно использовать РСЗО "Смерч", а также ракеты "БраМос".

Из материала:

Есть множество доступных вариантов для того, чтобы нанести удар не пересекая нашими войсками пакистанской границы.

В Пакистане назвали эти заявления "актом милитаризма" и дали понять, что любой удар по пакистанской территории будет расценен как акт объявления войны. При этом речь зашла о необходимости приведения систем ПВО Пакистана в состояние полной боеготовности.