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18.02.2019
Известия.ru

Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты "Буревестник"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские специалисты завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". Об этом 16 февраля рассказал источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки", — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что в ходе тестов были подтверждены заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета "Буревестника".

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны РФ.

11 февраля в России завершились государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования "Полимент-Редут", предназначенного для фрегатов проекта 22350.

 

16.02.2019
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