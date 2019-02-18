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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Российский броневик "Тигр" впервые покажут в VIP-варианте на выставке в ОАЭ

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Автомобиль «Тигр Охотник»
Автомобиль высокой проходимости «Тигр Охотник», созданный на шасси бронированных машин «Тигр-М».
Источник изображения: milindcom.ru

Машина с кожаным салоном и серьёзным внедорожным потенциалом защитит от автомата Калашникова

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК"), производящая различную бронетехнику, на оборонной выставке в Абу-Даби впервые покажет версию бронеавтомобиля "Тигр" в эксклюзивном исполнении.

Компания разместила в Instagram фотографии белого броневика, салон которого, включая переднюю панель, обтянут натуральной кожей различных оттенков и отделан натуральным деревом.

Для "главного" пассажира сзади установлено комфортабельное кресло, а также мультимедийная система с широкоформатным жидкокристаллическим экраном. Автомобиль оборудован системой раздельного климат-контроля, а задняя часть салона отделена от водителя и переднего пассажирского места перегородкой с выдвижной шторкой. В крыше сделан люк, а в салоне оборудована подсветка тёплых тонов. В машине появились подстаканники.

При этом автомобиль сохранил свои изначальные защитные качества: его кузов сварен из бронестали, представляя собой капсулу, и оснащён пуленепробиваемыми стёклами с открывающимися бойницами для ведения огня изнутри, двери блокируются изнутри специальными замками с фиксаторами.

Броня выдержит попадание пули автомата Калашникова калибра 7,62 мм с термоупрочненным сердечником.

По оценкам компании, эта защита, ориентировочно, соответствуют второму уровню защиты по стандарту STANAG 4569, принятому в странах НАТО.

VIP-броневик будет впервые показан в воскресенье на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. В его основе модификация "Тигра-М" ВПК-233136 для транспортировки личного состава, сопровождения и охраны колон, патрулирования и перевозки десантных групп.

Машина способна работать при температурах от -50 °С до +45 °С.

Исходный "Тигр" оснащён независимой торсионной подвеской, российским турбодизельным двигателем мощностью 215 л.с., 5-ступенчатой ручной коробкой передач, в полноприводной трансмиссии внедрены двухступенчатая раздаточная коробка, блокируемый межосевой и межколесные дифференциалы, а также колесные редукторы. Все это позволяет улучшить проходимость автомобиля на бездорожье. На машину устанавливается централизованная система подкачки шин, позволяющая водителю изменять давление в шинах на ходу в зависимости от дорожных условий.

16.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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