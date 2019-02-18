Высокоточный танк: появилось видео стрельб Т-90МС

В сети появилось видео испытаний новейшего танка Т-90МС

Кадры испытаний экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии - Т-90МС появились в сети. По словам разработчиков, управляемые ракеты и осколочно-фугасные снаряды с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем превращают комплекс вооружения танка в высокоточное оружие. Ранее Минобороны РФ рассказало о начале государственных испытаний новейшего российского танка Т-14 "Армата".

В сети появилось видео испытаний экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии - Т-90МС. На кадрах видно, как боевая машина на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

Макет танка будет представлен корпорацией "Уралвагонзавод" на выставке IDEX-2019, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, передает телеканал "Звезда".

"Повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие", - приводит ТАСС описание возможностей танка генеральным директором Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андреем Терликовым.

По его словам, модернизированная машина может эффективно воевать как в классических операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в локальных конфликтах, а по защите, огневой мощи и подвижности "не имеет конкурентов".

Месяцем ранее американский журнал The National Interest рассказал о преимуществах танка Т-90С. По данным издания, Т-90С стремится продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, передает НСН.

Как отмечалось в материале, российская боевая машина стала одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие. При этом Т-90С является достойным вариантом для применения в различных конфликтах в странах второго и третьего мира, писали авторы.

В конце прошлого года в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ рассказали о начале государственных испытаний новейшего отечественного танка Т-14 "Армата" российскими специалистами.

"В интересах Вооруженных сил РФ создана и завершает заводские тесты боевая машина Т-14, разработанная на универсальной платформе "Армата". Танк в будущем году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах оборонного ведомства страны", - сообщило военное ведомство.

Тогда же западные эксперты рассказали американскому о превосходстве "Арматы", реализующем в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", над боевыми машинами Британии - Challenger 2 и США - M1A2 Abrams.

По словам военного специалиста Уилла Флэннигена, представленная в 2015 году российская машина показала, насколько устарели главные боевые танки альянса НАТО. В частности, российский танк превзошел западных конкурентов по таким критериям, как живучесть, огневая мощь и мобильность, передает ФАН.

Как подчеркнул эксперт, отсутствие системы активной защиты у Challenger 2 и M1A2 показывает, что в сфере применения эффективных и легких систем защиты западное танкостроение осталось далеко позади российского.

Аналитики также подчеркивали, что

"Армата" оснащена улучшенной подвеской и дизельным двигателем, которые обеспечивают высокую стратегическую мобильность машины и хороший запас хода.

Тогда как большой вес M1A2 и Challenger 2 - свыше 50 тонн - является помехой для эффективного развертывания.

В начале нынешнего года американские эксперты составили список самых провальных военных проектов Пентагона, в который вошла, в частности, программа "Боевые системы будущего". На программу возлагались большие надежды, она должна была переоснастить американскую армию полностью. За ее разработку принялись в 2003 году.

В итоге проект "танка будущего" на базе общего гусеничного шасси обошелся США в $18,1 млрд, но затем военные поняли, что попытка разработать что-то новое оказалась дороже, чем модернизировать старые системы под определенные задачи, и проект отменили.

Попала в сомнительный рейтинг и программа GCV (Ground Combat Vehicles - Наземный боевой транспорт). Ее начали создавать в 2009 году на основании предыдущих "Боевых систем будущего". Основой проекта должен был стать новый современный боевой танк. Правда, в результате получилась боевая машина весом 60 тонн. Спустя пять лет программу завершили по требованию конгресса, на нее было потрачено более миллиарда долларов.

Рафаэль Фахрутдинов