Источник: испытания ядерной энергоустановки ракеты "Буревестник" успешно завершены

Отмечается, что на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершились в России. Об этом сообщил ТАСС источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал Путин, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник".