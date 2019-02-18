Военные планируют завершить развертывание "Торов" в Арктике летом

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Усиление российской военной группировки в Арктике новыми комплексами противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности - "Тор-М2ДТ" - планируется завершить летом, сообщил в субботу информированный собеседник "Интерфакса".

"Перед этим будет завершена подготовка расчетов и проведены стыковочные (учебные) стрельбы на полигоне", - сказал он.

В январе пресс-служба Северного флота сообщала, что переобучение на "Тор-М2ДТ" пройдут военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Обучение проходит в учебном центре войск ПВО в Ейске (Краснодарский край).

В ноябре прошлого года сообщалось, что министерство обороны России получило первую серийную партию "Тор-М2ДТ", которые будут развернуты в Арктике.

"Тор-М2ДТ" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Предназначен для войсковой ПВО. "Тор-М2", на базе которого создан арктический вариант, стоит на вооружении Сухопутных войск РФ с 2015 года.

В январе заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в этом году российская группировка в Арктике получит новые комплексы ПВО ближнего действия - "Панцирь-СА", разработанные специально для суровых климатических условий.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Арктические варианты комплексов "Тор" и "Панцирь" впервые показали широкой публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года.