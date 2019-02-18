Войти
18.02.2019
Известия.ru

Увеличение российского экипажа МКС отложили до 2020 года

569
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Увеличение российского экипажа Международной космической станции (МКС) с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года.

Как рассказал "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли, это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на середину 2020 года.

Российский экипаж МКС был сокращен с трех до двух космонавтов с 2017 года. В январе 2019 года генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин заявил, что миссия вновь будет увеличена до трех космонавтов в сентябре.

Модуль "Наука" начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на тестирование оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль на доработку.

15 февраля "Роскосмос" предупредил США о повышенных рисках для экипажа МКС при стыковке американских коммерческих кораблей. В госкорпорации рассказали, что их специалисты вместе с сотрудниками Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) изучили возможные варианты стыковки кораблей напрямую, минуя манипулятор на американском сегменте МКС.

 

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
29.06.2015
Миллиард за примерное выведение
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
15.05.2014
Далеко не улетят
23.05.2013
Американские Dragon вытесняют «Прогрессы» с МКС
02.04.2012
Деньги за "Фобос-Грунт" улетят на Марс
19.11.2009
Нам чужого космоса не надо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником