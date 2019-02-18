В США тестируют интеграцию систем защиты бронетехники от российских ПТУР

В США идёт выбор оснащения для бронетехники, которое позволило бы снизить до минимума уровень угрозы от ]российских противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В течение шести недель велись испытания систем защиты, разработанных компанией BAE Systems. По результатам испытаний были сделаны выводы об уязвимостях американских бронемашин перед ПТУР российского производства и о том, как от этих уязвимостей избавиться.

Теперь BAE Systems готовится к переходу на новый этап испытаний. Стартует он летом текущего года. И испытуемая система защиты будет установлена на M2 Bradley, на которой уже расположен израильский "Железный кулак" (Iron Fist) от компании IMI Systems. В "Железный кулак" входят несколько подсистем защиты, включая модуль РЭБ, систему маскировки с использованием дымовых гранат, систему обнаружения и сопровождения ПТУР и гранат РПГ, систему контратаки выпущенной ракеты или гранаты фугасным зарядом.

Тестируемая BAE Systems система защиты в первую очередь не должна позволить ракете противника (а судя по тестам, речь о России и тех странах, куда российские ПТРК поставляются) "обмануть" тот самый "Железный кулак".

Речь идёт о системе защиты BAE RAVEN. Разработчики говорят о том, что эта система создаётся именно как "эффективное средство противодействия управляемым ракетам российского производства, которые применяются как военными, так и представителями ряда группировок в разных точках мира".

В США отмечается, что до сих пор основное внимание уделялось активной системе защиты с "жёстким уничтожением" ПТУР, направленных на бронемашину. Теперь же армия Соединённых Штатов обращает внимание и на систему "мягкого уничтожения". Речь идёт о системах, которые особым частотным импульсом "ослепляют" ПТУР, и та "теряет цель". Другими словами, физического уничтожения ПТУР не происходит – её просто (этот термин использует разработчик) "выводят из игры".

При этом нужно отметить, что теперь в США собираются тестировать системы "жёсткого и мягкого уничтожения" выпущенных по бронемашине боеприпасов совместно. Это, как заявлено, позволит существенно повысить эффективность борьбы с ПТУРами. Речь идёт в том числе о программе модульной системы активной защиты танков и БМП MAPS (такую систему ранее рассматривали в Lockheed Martin).

Источник изображения: Lockheed Martin

Из сообщения американских экспертов:

Но здесь крайне важно координировать системы жёсткого и мягкого уничтожения боеприпаса, чтобы они без необходимости не работали одновременно по одной угрозе, пропуская другую. Эта координация, в свою очередь, является задачей модульной системы активной защиты армии.

Тесты такой интеграции систем защиты пройдут в центре военных испытаний в Редстоне (штат Алабама).

Анимация работы упомянутой MAPS от Lockheed Martin: