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18.02.2019
РИА Новости

Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки

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Совместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ
Совместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 16 февраля — РИА Новости, Андрей Коц. Подводные лодки задумывались как тихие и скрытные охотники за крупными надводными кораблями. Сама возможность противостояния невидимой угрозе из-под воды тогда казалась фантастикой, но со временем моряки-надводники получили оружие и технологии, позволяющие сражаться с субмаринами на равных. О том, как это делают сегодня, — в материале РИА Новости.

Увидеть "невидимку"

Противолодочная оборона предусматривает защиту мест базирования флота, соединений боевых кораблей, конвоев, десантных сил. Организационно все мероприятия можно разделить на три условных этапа: обнаружение, слежение и уничтожение.

Прибытие нового патрульного самолета "ИЛ-38Н" в Ейский центр боевого применения

Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Приоритетная цель для "загонщиков" — определение местонахождения подлодки. Обнаружение сразу лишает ее главного тактического преимущества — скрытности. Первыми на охоту вылетают противолодочные самолеты, например российские Ил-38. Они расходятся по районам патрулирования, а экипажи внимательно наблюдают не только за приборами, но и за водной гладью. В солнечный день силуэт лодки на малой глубине прекрасно видно с высоты. Если нет, самолеты ПЛО задействуют поисковую аппаратуру — в основном гидроакустические буи.

Алгоритм действий достаточно прост. Сбросив буи в своем районе, борт ходит кругами, снимая показания аппаратуры. Как только маячок срабатывает, экипаж передает данные о местонахождении неопознанной подводной лодки на противолодочный корабль или свою субмарину.

Собственные средства обнаружения подводных целей есть и у кораблей, задействованных в противолодочной обороне. В основе здесь тот же активный гидроакустический способ, позволяющий определять как пеленг, так и дистанцию до цели. Как правило, корабль тянет за собой гидролокатор на длинном тросе — чтобы не мешали собственные шумы. Кроме того, экипаж может задействовать для поиска подводной лодки противолодочные вертолеты корабельного авиакрыла. Российский Ка-27 несет на борту опускаемую гидроакустическую станцию ВГС-3 "Рось-В" в задней части фюзеляжа, а также 36 гидроакустических буев. А штатная РЛС позволяет обнаружить подлодку противника в надводном положении.

Корвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске

Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Существуют и другие способы выявления цели. Противолодочная авиация может активировать в районе поиска датчики магнитных аномалий, которые реагируют на присутствие больших масс ферромагнетиков. Самолеты и вертолеты могут нести газоанализаторы для выявления выхлопов дизельных субмарин. Но такой способ не позволяет обнаружить атомную подводную лодку. Зато с выявлением АПЛ по тепловому следу неплохо справляются спутники. Для охлаждения внешнего контура реактора атомоходы используют забортную воду. Когда она нагревается до предельной температуры, ее сбрасывают обратно. В итоге за лодкой тянется длинный тепловой след, хорошо заметный из космоса в инфракрасном спектре. Но сохраняется он недолго — всего около получаса.

Контрольный выстрел

Чтобы сблизиться с обнаруженной субмариной и успешно ее атаковать, противолодочным силам необходимо поддерживать с ней постоянный контакт, то есть отслеживать все передвижения. Субмарина не будет послушно ждать преследователей, а постарается скрыться, маневрируя по курсу и глубине. Главные действующие лица на этом этапе — противолодочные вертолеты, засеивающие район местонахождения субмарины гидроакустическими буями. По очередности их срабатывания можно вычислить примерный курс . Это напоминает игру "Морской бой": если удалось ранить противника, то дальше уже примерно понятно, куда стрелять, чтобы его добить.

Современные надводные боевые корабли обладают широкой номенклатурой средств для поражения подводной цели. В годы Второй мировой советские противолодочные катера и эсминцы сбрасывали по курсу движения субмарины глубинные бомбы — экипажи, как правило, скатывали их в воду по специальному пандусу на корме. Сегодня эту нишу занимают реактивные бомбометы, отстреливающие боеприпасы на дальность до шести километров. Некоторые из них, как, например, РБУ-12000, установленные на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий" и больших противолодочных кораблях проекта 1155, способны уничтожать вражеские торпеды.

Атомный крейсер "Петр Великий" прибыл в Кронштадт, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. 26 июля 2017

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Впрочем, самым грозным средством борьбы с подводными лодками в арсенале надводного корабля остаются противолодочные ракетные комплексы. Первое поколение отечественных ПЛРК создавалось с учетом активного внедрения во все виды Вооруженных сил ядерного оружия. В качестве боевой части предусматривался только спецбоеприпас — ядерная боевая часть малой мощности. Позже ракеты стали оснащать малогабаритными противолодочными торпедами.

Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе

Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Самым передовым ПЛРК в арсенале российских надводных кораблей считается комплекс "Калибр-НК" с ракето-торпедами, интегрированными в вертикальную пусковую установку. Такими пусковыми оснащены все современные "вымпелы" ВМФ: фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 20385, ракетные корабли проекта 11661, а также малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800. Ракето-торпеда на первом участке полета идет по баллистической траектории в сторону цели. При достижении заданной точки торпеда отделяется от носителя, приводняется на парашюте и ищет подводную лодку с помощью собственной головки самонаведения.

Главное достоинство этих ПЛРК — большая дальность стрельбы, около 50 километров, что с лихвой перекрывает запас хода любой обычной торпеды. Таким образом, кораблю не нужно выходить с вражеской субмариной на дуэльную дистанцию. Однако вблизи эта дальность может оказаться избыточной. Для боя с подводными лодками и торпедами накоротке в российском флоте используются, в частности, малогабаритные противолодочные комплексы "Пакет-НК" с двумя типами боеприпасов: тепловыми торпедами МТТ и реактивными противоторпедами М-15.

Первая способна уничтожать субмарины на глубинах до 600 метров при удалении до 20 километров. Вторая — перехватывать атакующие корабль торпеды на дальности до 1400 метров и глубине до 800 метров. "Пакет-НК" максимально автоматизирован, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры ее движения и выдает торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны, развивают скорость до 50 узлов (92 километра в час).

16.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Бойкий
Ил-38
Ка-27
Пётр Великий
Удав-1
Компании
Кронштадт
Проекты
1135 Буревестник
11661 Гепард
20380 Корвет-1
20385
Калибр КР
пр. 1155
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
18.02.2019 15:49
Нужен вертолёт, например, Ми-14, с буксируемым им на большой скорости (где ещё собственные шумы не ограничивают параметры ГАС) необитаемого подводного аппарата на заданной глубине (25 м), имеющий ативную ГАС большой мощности. Возможно, исполнение ГАС должно быть сразу двух типов: низкочастотной и высокочастотной, с возможностью картографирования дна на случай лежащей на дне ПЛ или мины. Это нужно в дополнение к расходуемым и  стационарным буям ограниченного времени действия, для быстрого вскрытия подводной обстановки и обнаружения мин для срочного прохода кораблей. Длина троса (метров 100) должна обеспечивать безопасность вертолёта в случае подрыва около НПА мины или торпеды с учётом скорости его перемещения.
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