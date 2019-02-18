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18.02.2019
Военное обозрение

Новейший Т-90МС превращён в танк для сетецентрической войны

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Генеральный директор Уральского КБ транспортного машиностроения Андрея Терликов сообщил СМИ о том, что новейший российский танк Т-90МС (экспортный вариант Т-90М) получил ЕСУ ТЗ – единую систему управления тактическим звеном. По сути, эта система даёт возможность боевой машине участвовать в так называемой сетецентрической войне в составе упомянутого тактического звена и решать боевую задачу при использовании новых подходов координации действий на поле (в зоне) боя.

Источник изображения: ТК "Звезда"

Скриншот с ролика ТК "Звезда"

ТАСС приводит заявление Андрея Терликова:

Система управления огнём интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением.

Какие конкретно функции имеет ЕСУ ТЗ?

Она позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени между различными боевыми средствам, также создаёт единую информационную сеть, данными из которой может воспользоваться экипаж любой боевой единицы. Кроме того, системы формирует единую картину пространства боя, позволяя уточнять наиболее опасные направления и наносить удары, которые в данный момент могут стать наиболее актуальными и эффективными.

Отмечено и некоторое изменение других параметров на танке Т-90МС. В частности, обновлена 125-мм пушка, получившая дополнительные параметры живучести и кучности стрельбы. Важно, что дополнительные показатели оснащённости танка не привели к значительному росту его массы - она в пределах 50 т. Благодаря этому (в том числе - и мобильности) танк имеет высокую конкурентоспособность.

Новшества добавляют интереса к танку со стороны потенциальных заказчиков.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
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