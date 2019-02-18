Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию бронированных машин "Кайман"

Как сообщило министерство обороны Белоруссии, 15 февраля 2019 года заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Сергей Симоненко в торжественной обстановке передал личному составу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций первую партию бронированных машин "Кайман". Девять бронированных машин поступили на вооружение в гранатометные подразделения парашютно-десантных батальонов соединения.

Одна из серийных бронированных машин ("мобильное бронированное транспортное средство" - МБТС) "Кайман" производства белорусского ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов), поступившая на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 15.02.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

"Кайман" - конструкторская разработка 140-го ремонтного завода и на 90% состоит из комплектующих белорусского производства.

Это боевая колесная плавающая машина, имеющая вооружение, броневую защиту, высокую маневренность, предназначенная для использования в качестве высокомобильного средства доставки и огневой поддержки личного состава подразделений, уничтожения легкобронированных объектов, обеспечения защищенности экипажа и десанта при транспортировке в условиях вероятного огневого контакта с противником.

По своим техническим характеристикам и боевым возможностям автомобиль не уступает, а по ряду показателей превосходит аналогичные образцы, состоящие на вооружении иностранных армий.

Бронированная машина "Кайман", полная масса которой с вооружением достигает 8,5 тонны, оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода мощностью 170 лошадиных сил.

Машина способна разгоняться до 100 км/час по шоссе, уверенно передвигаться по пересеченной местности, преодолевать водные преграды на плаву со скоростью 7 км/час.

В 2018 году на вооружение бригады поступило 32 бронетранспортера БТР-70 МБ1 и 18 единиц буксируемого нарезного полуавтоматического миномета 2Б23 "НОНА М1".

Данные образцы вооружения позволяют повысить мобильность и огневую мощь подразделений сил специальных операций вооруженных сил.

Cо стороны bmpd напомним, что бронированная машина (официально "мобильное бронированное транспортное средство" - МБТС) "Кайман" с колесной формулой 4х4 была разработана белорусским ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов). Первый опытный образец МБТС "Кайман", продемонстрированный в 2015 году, был изготовлен путем переделки старой БРДМ-2. К 2017 году на 140-м заводе были изготовлены пять образцов МБТС "Кайман" и машина была официально принята на вооружение министерством обороны Белоруссии. В 2017 году руководство 140-го завода заявляло, что серийные бронемашины "Кайман" являются машинами полностью нового производства, включая бронекорпус.

В 2018 году партия бронированных машин "Кайман" (минимум восемь единиц) была поставлена белорусской стороной в Кот-д'Ивуар.

Серийные бронированные машины ("мобильное бронированное транспортное средство" - МБТС) "Кайман" производства белорусского ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов), поступившие на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 15.02.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

Видео (с) телеканал ОНТ: