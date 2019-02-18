Войти
18.02.2019
bmpd.livejournal.com

Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию бронированных машин "Кайман"

483
0
0

Как сообщило министерство обороны Белоруссии, 15 февраля 2019 года заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Сергей Симоненко в торжественной обстановке передал личному составу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций первую партию бронированных машин "Кайман". Девять бронированных машин поступили на вооружение в гранатометные подразделения парашютно-десантных батальонов соединения.

Одна из серийных бронированных машин ("мобильное бронированное транспортное средство" - МБТС) "Кайман" производства белорусского ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов), поступившая на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 15.02.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

"Кайман" - конструкторская разработка 140-го ремонтного завода и на 90% состоит из комплектующих белорусского производства.

Это боевая колесная плавающая машина, имеющая вооружение, броневую защиту, высокую маневренность, предназначенная для использования в качестве высокомобильного средства доставки и огневой поддержки личного состава подразделений, уничтожения легкобронированных объектов, обеспечения защищенности экипажа и десанта при транспортировке в условиях вероятного огневого контакта с противником.

По своим техническим характеристикам и боевым возможностям автомобиль не уступает, а по ряду показателей превосходит аналогичные образцы, состоящие на вооружении иностранных армий.

Бронированная машина "Кайман", полная масса которой с вооружением достигает 8,5 тонны, оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода мощностью 170 лошадиных сил.

Машина способна разгоняться до 100 км/час по шоссе, уверенно передвигаться по пересеченной местности, преодолевать водные преграды на плаву со скоростью 7 км/час.

В 2018 году на вооружение бригады поступило 32 бронетранспортера БТР-70 МБ1 и 18 единиц буксируемого нарезного полуавтоматического миномета 2Б23 "НОНА М1".

Данные образцы вооружения позволяют повысить мобильность и огневую мощь подразделений сил специальных операций вооруженных сил.

Cо стороны bmpd напомним, что бронированная машина (официально "мобильное бронированное транспортное средство" - МБТС) "Кайман" с колесной формулой 4х4 была разработана белорусским ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов). Первый опытный образец МБТС "Кайман", продемонстрированный в 2015 году, был изготовлен путем переделки старой БРДМ-2. К 2017 году на 140-м заводе были изготовлены пять образцов МБТС "Кайман" и машина была официально принята на вооружение министерством обороны Белоруссии. В 2017 году руководство 140-го завода заявляло, что серийные бронемашины "Кайман" являются машинами полностью нового производства, включая бронекорпус.

В 2018 году партия бронированных машин "Кайман" (минимум восемь единиц) была поставлена белорусской стороной в Кот-д'Ивуар.

Серийные бронированные машины ("мобильное бронированное транспортное средство" - МБТС) "Кайман" производства белорусского ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов), поступившие на вооружение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Витебск, 15.02.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

Видео (с) телеканал ОНТ:

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
БРДМ-2
БТР-70
Витебск РЭБ
Кайман МБТС
Нона-М1
Компании
140 РЗ
Похожие новости
30.10.2018
Модернизированные белорусские БТР-70МБ1 воюют в Йемене
09.08.2018
Бронированные "Кайманы" из Беларуси отправились служить в Африку
06.08.2018
Белорусская армия получает 120-мм минометы 2Б23 "Нона-М1"
06.02.2018
Про миллиард: итоги работы национального ВПК в 2017 году
08.02.2016
РСЗО «Полонез» планируется принять на вооружение белорусской армии в этом году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов