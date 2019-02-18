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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Российская армия получит новые танки Т-90М в этом году - источник

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Т-90М (ОКР "Прорыв-3")
Модернизированный танк Т-90М (ОКР "Прорыв-3").
Источник изображения: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России в текущем году начнут получать новые танки Т-90М, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Согласно контракту, танки начнут поступать в войска в этом году", - сказал собеседник агентства.

Танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Т-90М "Прорыв" был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме "Армия" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".

В корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) не стали комментировать информацию о планах поставки Т-90М в Вооруженные силы РФ, отметив, что не могут раскрывать информацию о гособоронзаказе.

16.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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