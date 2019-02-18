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18.02.2019
ТАСС

Новый российский танк Т-90МС получил оборудование для сетецентрических войн

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Т-90МС
Танк Т-90МС на выставке IDEX 2017.
Источник изображения: © Николай Новичков/ВТС-ТАСС

Кроме того, танк имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Экспортный вариант новейшего российского танка Т-90М - Т-90МС, который представят на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, получил оборудование для проведения сетецентрических операций. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

По его словам, танк имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика.

"Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением (ЕСУ ТЗ)",- уточнил он.

Единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) разработана концерном "Созвездие", первый контракт на поставку в российские войска изделий этой системы был подписан в конце 2018 года. В ранее публиковавшихся презентациях "Созвездия" отмечалось, что система позволяет, в частности, боевым единицам обмениваться информацией в режиме реального времени, создает общую картину поля боя, формирует единую информационную сеть.

Концепция так называемых сетецентрических войн, появившаяся на Западе, предполагает информационное и коммуникационное преимущество над противником за счет объединения участников военных действий в единую сеть.

Терликов также отметил, что у Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки. Танк имеет в боекомплекте широкую гамму различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Боевая масса танка не превышает 50 т.

16.02.2019
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принадлежат ТАСС
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ОАЭ
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
Концерн «Созвездие»
УКБТМ
Уралвагонзавод
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