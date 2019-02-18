Пусковая установка барражирующего боеприпаса IAI Green Dragon на израильских ракетных катерах

Оригинал взят у коллеги dambiev в Пусковая установка барражирующего боеприпаса IAI Green Dragon на ракетном катере типа "Саар-4,5"

14 февраля 2019 года во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на военно-морскую базу ВМС в Хайфе в кадр попала мобильная пусковая установка барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) IAI Green Dragon, установленная на ракетный катер типа "Саар-4,5" [Nirit - bmpd].

Дрон Green Dragon является гибридом крылатой ракеты и БПЛА.

Производитель: концерн Israel Aerospace Industries

Этот дрон весом 15 кг несет 3-килограммовую боеголовку и может поражать цели в радиусе 40 - 50 км, барражируя над ней до 90 минут. После запуска с мобильной пусковой установки аппарат способен в течение 1,5 - 2 часов искать цель на расстоянии до 40 км, после чего приблизиться к ней и произвести подрыв. Точность попадания - 1 м. Система оснащена функцией по отмене задания на поражение для предотвращения потерь от "огня по своим". Дрон снабжён телеметрией для ручного управления при помощи компактного пульта. В кузове автомобиля HMMWV можно установить пусковую установку с 16 дронами Green Dragon. Кроме того, Green Dragon может быть установлен на кораблях различных классов - от патрульных катеров до океанских боевых кораблей.