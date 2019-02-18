На оборонной выставке в ОАЭ покажут экспортную версию танка Т-90М

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Экспортную версию нового российского танка Т-90М - Т-90МС - покажет корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) на открывающейся 17 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах международной оборонной выставке IDEX-2019.

"Т-90МС на IDEX-2019 - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии. Его создание стало одним из этапов кардинального обновления парка боевых машин и ответом российских танкостроителей на современные вызовы", - заявил генеральный директор ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УВЗ, входит в "Ростех"), главный конструктор Андрей Терликов.

"Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств", - сообщил главный конструктор.

По его словам, Т-90МС оснащён новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств.

"Танк оснащён мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", - сказал А.Терликов.

Он сообщил, что боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн. "Это дает значительные преимущества перед конкурентами по показателям тактической мобильности, в том числе по запасу хода, проходимости, авиатранспортабельности", - сказал он.

"Т-90МС перешёл в цифровую эру управления войсками и оружием. Танк приобрел новую систему управления огнём, построенную на современных цифровых технологиях с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика. Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением", - заявил А.Терликов.

"Т-90МС можно отнести к высокоточному оружию. Повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие", - сообщил он.

В УВЗ сообщили, что на презентации на IDEX-2019 будут показаны видеоролики с испытаниями танков Т-90М и Т-90МС.