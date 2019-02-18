В гостях у АО "ЦНИИТОЧМАШ"
Нашему блогу удалось побывать в гостях у коллектива АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ") в Климовске (Московская область) и получить представление о современных разработках предприятия, а также историей отечественного и зарубежного оружия. С некоторыми из них мы знакомим наших читателей.
Безусловной "жемчужиной" демонстрации в АО "ЦНИИТОЧМАШ" стал новый пистолетный комплекс "Удав". под российский патрон калибра 9 х 21 мм. Теперь можно прекратить споры относительно внешнего вида этого пистолета (с) bmpd
Как видим, флажковый предохранитель расположен с двух сторон, а дизайн пистолета соответствует современным стандартам (тот же CZ P-09 или Sig P226) (с) bmpd
Характеристики "Удава" (с) bmpd
Вариант "Удава" с глушителем (с) bmpd
Пистолет СР1М (с) bmpd
Еще одна разработка "ЦНИИТОЧМАШ" - малогабаритный автомат СР3. Оказался весьма приятен в стрельбе (с) bmpd
Бесшумный пистолет ПСС - как говорят, при стрельбе слышен только лязг работы металлических частей пистолета (с) bmpd
Пистолет-пулемет СР2МП - при стрельбе показывает хорошую стабильность и кучность (с) bmpd
Автомат АН-94. Все же появился он сильно раньше своего времени. Необычно, что ствольная коробка сделана из ударопрочного пластика (с) bmpd
Неувядающая классика. ППШ - 1945 года выпуска, МР-40 - 1941 года, вот остальные не посмотрели (с) bmpd
Все образцы боевые, никаких ММГ (с) bmpd
Все современное российское стрелковое оружие (с) bmpd
Пистолет Ярыгина ПЯ (с) bmpd
Нож Разведчика Специальный НРС-2 "Взмах" (с) bmpd
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