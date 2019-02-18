В гостях у АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Нашему блогу удалось побывать в гостях у коллектива АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ") в Климовске (Московская область) и получить представление о современных разработках предприятия, а также историей отечественного и зарубежного оружия. С некоторыми из них мы знакомим наших читателей.

Безусловной "жемчужиной" демонстрации в АО "ЦНИИТОЧМАШ" стал новый пистолетный комплекс "Удав". под российский патрон калибра 9 х 21 мм. Теперь можно прекратить споры относительно внешнего вида этого пистолета (с) bmpd

Как видим, флажковый предохранитель расположен с двух сторон, а дизайн пистолета соответствует современным стандартам (тот же CZ P-09 или Sig P226) (с) bmpd

Характеристики "Удава" (с) bmpd

Вариант "Удава" с глушителем (с) bmpd

Пистолет СР1М (с) bmpd

Еще одна разработка "ЦНИИТОЧМАШ" - малогабаритный автомат СР3. Оказался весьма приятен в стрельбе (с) bmpd

Бесшумный пистолет ПСС - как говорят, при стрельбе слышен только лязг работы металлических частей пистолета (с) bmpd

Пистолет-пулемет СР2МП - при стрельбе показывает хорошую стабильность и кучность (с) bmpd

Автомат АН-94. Все же появился он сильно раньше своего времени. Необычно, что ствольная коробка сделана из ударопрочного пластика (с) bmpd

Неувядающая классика. ППШ - 1945 года выпуска, МР-40 - 1941 года, вот остальные не посмотрели (с) bmpd

Все образцы боевые, никаких ММГ (с) bmpd

Все современное российское стрелковое оружие (с) bmpd

Пистолет Ярыгина ПЯ (с) bmpd

Нож Разведчика Специальный НРС-2 "Взмах" (с) bmpd

(с) bmpd