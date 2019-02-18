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18.02.2019
Известия.ru

Мантуров заявил о начале разработки сверхзвукового пассажирского самолета

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Лев Поликашин

В России началась научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров в рассказал в пятницу, 15 февраля, в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Ведется научно-исследовательская работа", — цитирует министра "Интерфакс".

12 февраля президент России Владимир Путин обсудил идею создания собственного пассажирского сверхзвукового самолета с представителями общественности в Казани, напоминает телеканал "360". На эту мысль его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

По расчетам авиационного конструкторского бюро "Туполев", воздушное судно сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте 11 км.

 

16.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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