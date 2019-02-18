Россия поставит США девять двигателей для ракет

Российское предприятие-разработчик НПО "Энергомаш" передаст США девять жидкостных реактивных двигателей РД-181 для ракеты-носителя Antares. Поставки запланированы на 2019-2020 года, сообщает 12 февраля агентство "РИА Новости" со ссылкой на сайт госзакупок.

РД-181 отправят воздушным транспортом. Один двигатель направят в феврале 2019 года, четыре — в декабре 2019 года и еще четыре — в декабре 2020 года.

По данным ТАСС, перевозку будет осуществлять компания "Волга-Днепр". Максимальная стоимость контракта — более 86,8 млн рублей.

О поставках шести двигателей в 2020 году сообщал гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов в июле 2018 года.

В США до сих пор пользуются российскими ракетными двигателями, а попытки создать собственные аналоги пока терпят крах. Всего с июня 2015 года в США было поставлено 17 двигателей РД-181.

Соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1997 году.

Около трех лет назад конгресс США пытался отказаться от российских ракет, в частности от РД-180, но впоследствии отменил запрет из-за отсутствия аналогов. По просьбе Пентагона законодатели одобрили приобретение у России еще 20 двигателей.

Американские СМИ писали, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские ракетные двигатели до 2025 года.