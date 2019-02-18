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18.02.2019
Военное обозрение

Вице-президент ОАК: проект Су-57 пойдёт на экспорт, МиГ-35 ещё себя покажет

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Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко в преддверии AeroIndia-2019 в Бангалоре дал интервью "Интерфаксу", в ходе которого сделал несколько важных заявлений. В частности, по его утверждению, проект Су-57 "открыт по сотрудничеству на взаимовыгодных условиях" и готов к экспорту.

Источник изображения: Корпорация "МиГ", Корпорация "Сухой"

Тарасенков походя сделал два важных заявления:

1. Несмотря на выход Индии из программы FGFA по разработке истребителя пятого поколения на основе Су-57, Россия всё ещё открыта для совместной работы по этому проекту.

2.По Су-57 существуют и планы по выходу на внешний рынок. ОАК также готова к сотрудничеству по нему на взаимовыгодных условиях.

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация также собирается изменить подход к послепродажному обслуживанию, перейдя к новой модели ППО, которая будет отходить от разрозненных услуг к комплексному сервису. Вице-президент ОАК подчеркнул, что для этой цели Россия готова использовать инфраструктуру заказчика и создавать там новые рабочие места.

Источник изображения: Корпорация "МиГ", Корпорация "Сухой"

Индия является одним из важнейших партнеров Российской Федерации и одним из наиболее платежеспособных клиентов. В силу того, что министерство обороны этой азиатской страны старается диверсифицировать поставки вооружений, а также предъявляет требования по передаче технологий и реинвестиции уплаченных по контракту сумм, местный оружейный рынок является, с одной стороны, очень привлекательным, а с другой – чрезвычайно капризным и сложным.

Источник изображения: Корпорация "МиГ", Корпорация "Сухой"

Илья Тарасенко ответил на ряд крайне болезненных вопросов, и первый из них касался судьбы МиГ-35, покинувшего предыдущий крупный индийский тендер. По утверждению российского чиновника, многофункциональный авиационный комплекс "МиГ" кардинально изменился со времен MMRCA-1, и теперь полностью соответствует требованиям Нью-Дели.

Российская сторона готова не только передать готовые самолеты, но и открыть их лицензионное производство на территории Индии. Россия также рассчитывает, что обновленная версия МиГ-35 заинтересует нынешних эксплуатантов МиГ-29. А это более чем 50 стран.

Источник изображения: Корпорация "МиГ", Корпорация "Сухой"

Илья Тарасенко очень аккуратно обошёл вопрос о конфликтной ситуации, возникшей вокруг корабельной версии "МиГа". По его словам, официальной претензии со стороны индусов в резкой форме не поступало.

"В процессе эксплуатации любая техника требует сервиса, ремонта, поддержки – это рабочий процесс, который мы решаем в рамках послепродажного обслуживания нашей техники и поставок необходимых комплектующих для нее",

- поставил точку в вопросе вице-президент ОАК.

15.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
18.02.2019 13:08
Су-57 сложнее в обслуживании, чем истребители 4-го поколения. Без ППО их продавать просто нельзя, иначе индусы их просто "запорят".
Немного об обслуживании радиопоглощающего покрытия - статья годовой давности:
https://news.rambler.ru/weapon/39657598-f-22-mozhet-srazhatsya-tolko-pod-konditsionerom/
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