Вице-премьер РФ рассказал об "адекватных мерах" в ответ на угрозы США

В случае выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия будет принимать адекватные меры в ответ на любые угрозы со стороны США. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Я бы так сказал: если они (США. — Ред.) выйдут из договора и будут принимать меры, которые будут угрожать нам в связи с выходом, то, безусловно, мы будем адекватные меры все принимать. У нас для этого всё есть, наработок достаточно много, так что паритет мы будем держать", — цитирует его ТАСС.

Борисов также добавил, что железнодорожные ракетные комплексы "Баргузин" вряд ли вновь будут включены в госпрограмму вооружения в случае окончательного выхода США из ДРСМД. При этом он подчеркнул, что это лишь его "личное мнение".

"Баргузин" представляет собой специально сконструированный железнодорожный состав, в вагонах которого размещены стратегические ракеты, технологические и технические системы, командные пункты, личный состав и средства охраны.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в договоре. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.