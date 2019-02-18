Пазл не складывается: в Мюнхене вновь констатировали угрозы миру

Сегодня в Мюнхене открылась ежегодная, уже 55-я по счету международная конференция по безопасности. В этом году авторитетный форум собрал рекордное число участников. Но количество вряд ли перерастет в качество: как и все последние годы, большинство политиков и экспертов попросту констатировали хорошо известный набор проблем, стоящих перед международным сообществом, не предлагая никаких действенных вариантов их решения. "Известия" наблюдали за тем, что происходило в первый день работы конференции.

Сегодня в Мюнхене открылась ежегодная, уже 55-я по счету международная конференция по безопасности. В этом году авторитетный форум собрал рекордное число участников. Но количество вряд ли перерастет в качество: как и все последние годы, большинство политиков и экспертов попросту констатировали хорошо известный набор проблем, стоящих перед международным сообществом, не предлагая никаких действенных вариантов их решения. "Известия" наблюдали за тем, что происходило в первый день работы конференции.

Мрачный фон

Ровно год назад, на предыдущей конференции в баварской столице, почти во всех выступлениях красной нитью проходила мысль о высоком риске начала вооруженного столкновения между Западом и РФ. Одним из факторов такого риска называлось несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями. И тогда политики и военные эксперты будто в воду глядели: незадолго до начала нынешней конференции США объявили о выходе из двустороннего Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). И хотя до прямых столкновений не дошло, война слов на полях Мюнхенской конференции оказалась весьма активной.

— Доверие — это валюта, принятая в дипломатии, — отметил во вступительном слове глава престижной конференции Вольфганг Ишингер.

И как раз доверия в современном мире и не хватает: стороны говорят друг про друга, но не друг с другом, посетовал тут же немецкий дипломат.

Выступавшие в первый день конференции политики вполне подтвердили последний тезис Ишингера, уделив немалую часть своих выступлений России, давно по умолчанию назначенной виновницей большинства европейских проблем.

Глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен заметила, что НАТО "правильно осудило нарушение Россией ДРСМД", пообещав, что Европа даст совместный ответ, хоть и не будет действовать по принципу "око за око".

Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон был еще более критичен. Отметив, что это Россия "толкает Запад к гонке вооружений", он вновь вспомнил уже знакомый набор "грехов" Москвы — от отравления Скрипалей до Украины, Керчи и вмешательства в чужие выборы. А под конец заявил, что вообще-то Европе нужны совсем другие отношения с Россией, но мяч тут на стороне Москвы.

— Хотим сделать всё, чтобы предотвратить нагнетание и риски. Хотим, чтобы Россия выбрала другие пути утверждения в мире, — заключил глава британского оборонного ведомства.

В субботу критика в адрес Москвы наверняка будет продолжена. Собираясь в Германию, украинский лидер Петр Порошенко загодя сообщил, что готов обнародовать "часть информации о непосредственном вмешательстве России" в грядущие в марте выборы главы государства на Украине.

Наши люди в Мюнхене

Что на эти обвинения ответит Москва, станет ясно уже скоро — выступление главы российского МИДа Сергея Лаврова намечено на 16 февраля. Но отнюдь не факт, что Европа Москву услышит.

— Мы пытаемся объяснить свое видение тем, кто захочет нас слушать, в том числе на Мюнхенской конференции. Не факт, что желающих слушать нас там будет много. Но если они не захотят нас слушать, это будут их проблемы. И эти проблемы будут нарастать, — прямо признал в беседе с российскими журналистами замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В пятницу же российские дипломаты сконцентрировались на проведении двусторонних встреч. Сергей Лавров начал утро с переговоров с главой Совета безопасности Курдского автономного района Ирака Масудом Барзани, далее он встретился с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом и немецким коллегой Хайко Маасом, а после обеда продолжил кулуарное общение встречами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, а также своими визави из Пакистана, Республики Корея, Хорватии и Голландии.

Ранее, как сообщил "Известиям" немецкий дипломатический источник, Берлин прорабатывал и встречу в "нормандском формате" на полях конференции, хотя и признавал: события в Керченском проливе многое усложнили. Так или иначе, но Москва идею проведения нормандской встречи не поддержала.

— Набор претензий сторон давно известен, какой смысл встречаться просто ради встречи, — прокомментировал "Известиям" источник в российской делегации.

К слову, переговоры "нормандской четверки" по Украине сорвались и в прошлом году. Они мыслились как одни из ключевых на полях прошлой Мюнхенской конференции, но так и не состоялись из-за несостыковок в графике министров.

Вся мюнхенская рать

55-я конференция стала рекордной по числу гостей: если в прошлые годы в Мюнхен слетались в среднем 450 высокопоставленных участников, то в этом их количество превысило 600. В их числе оказались сразу 35 глав государств и правительств, 50 глав МИД и три десятка министров обороны. Особое внимание прессы привлекло и беспрецедентно большое количество американских участников: помимо возглавившего делегацию вице-президента Майка Пенса, в Мюнхен прилетела спикер конгресса Нэнси Пэлоси, а также советник и дочь американского лидера Иванка Трамп.

Как признал недавно Вольфганг Ишингер, еще с прошлого лета он пытался пригласить на мероприятие и Владимира Путина, но российский лидер, появившийся со знаковой речью в Мюнхене лишь однажды в 2007 году, по традиции от участия воздержался.

Не приехал и президент Белоруссии Александр Лукашенко: он еще ни разу не почтил своим вниманием конференцию в Мюнхене, однако в этом году предполагалось, что 16 февраля он вместе с президентом Украины Петром Порошенко и другими политиками примет участие в дискуссии о безопасности в Восточной Европе.

Но если отсутствие Владимира Путина и Александра Лукашенко стало уже привычным, то "недоезд" в Мюнхен двух других лидеров несколько огорошил общественность и привел к кривотолкам. Первым из анонсированных, но так и не доехавших в Баварию стал президент Франции Эммануэль Макрон, который должен был выступить совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Позднее стало известно, что не приедет и также заявленный к участию в престижном форуме премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Но если первый мотивировал свое отсутствие напряженной внутренней обстановкой (а не трениями с немецким канцлером, как уверяли СМИ), то глава израильского государства вообще не стал ничего пояснять.

Мир непрост

В преддверии встречи в Мюнхене Вольфганг Ишингер и его коллеги опубликовали ежегодный доклад, где расписали набор угроз и озабоченностей для мира в целом и Европы в частности, сравнив нынешнее состояние в мире с разобранным пазлом, который мало кому по силам собрать. Во многом список оказался привычным, хотя нашлись и новые нюансы: если раньше доминирующей проблемой безопасности был терроризм, то в этом году акцент сместился на угрозы, которыми чревата "новая эра конкуренции трех держав — США, России и Китая".

Особенно плохо, по мнению Ишингера, Европа подготовлена к борьбе с Россией и Китаем. Пекин беспокоит ЕС всё более ассертивной политикой на внешних рубежах, Москва — случаями, вроде приписываемого ей отравления Скрипалей, кибератаками и вмешательством в чужие выборы, а также инцидентами, как случай в Керченском проливе.

Впрочем, и в отношениях с Вашингтоном у Европы немало проблем, начиная от поддержки Дональдом Трампом "нелиберальных лидеров Бразилии и Филиппин" и Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашогжи до жесткой критики союзных Канады, Германии или ЕС.

Мнение дипломата вполне коррелирует с общественным мнением: согласно подготовленному к конференции опросу Pew Research Centre, респонденты 10 из 26 опрошенных стран, включая американских союзников Германию, Францию и Южную Корею, сочли, что первоочередную угрозу безопасности представляет скорее политика США, нежели Китай или Россия. Нашу страну, для сравнения, первоочередной главной угрозой нацбезопасности сочли лишь в Польше.

Сейчас трансатлантическое сообщество, которое всегда занимало особое место в мировой политике, во-первых, само переживает внутренние проблемы, а во-вторых, перестает быть монополистом влияния, уверен главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

— Отсюда и вполне естественная интеллектуальная растерянность, отсутствие ярких идей, что делать, и доклады, которые являются просто констатацией того, что в мире так много проблем. Ничего нового на конференции уже несколько лет нет. Но, думаю, инерции хватит для того, чтобы еще некоторое время мюнхенская площадка оставалась флагманом, — сказал политолог "Известиям".

Толика позитива

Несмотря на то что начало Мюнхенской конференции стало, по сути, площадкой для рутинно-привычных обменов взаимными обвинениями, на ней нашлось и место похвалам. В субботу премьер Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев будут удостоены премии Эвальда фон Клейста — основателя и бывшего руководителя самой конференции — за свой вклад за разрешение главного двустороннего конфликта между Афинами и Скопье. Летом прошлого года два лидера подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика стала, как того хотели Афины, именоваться Республикой Северная Македония, что открыло стране путь в НАТО и ЕС.

К слову, в прошлом году эту премию получил ныне покойный сенатор США Джон Маккейн. В этом году организаторы Мюнхенской конференции учредили новую премию в честь его самого. И пообещали вручать ее ежегодно авторам научных работ на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна".