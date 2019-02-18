Москва поможет: Сурков и Бородай рассказали про Донбасс

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

Украинские власти могут пойти на сознательную эскалацию конфликта в Донбассе, особенно в свете предвыборной гонки. Об этом было заявлено на совете командиров Союза добровольцев Донбасса, созванном помощником президента России Владиславом Сурковым и главой СДД Александром Бородаем. Ранее представители ДНР и ЛНР призвали Киев подписать декларацию против пыток и насилия в отношении удерживаемых.

На созванном помощником президента России Владиславом Сурковым и главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем совете командиров СДД в московском "Президент-отеле" было заявлено о возможной эскалации конфликта на юго-востоке Украины из-за действий ВСУ.

Бородай обозначил и временные сроки эскалации напряженности, которая может коснуться не только Донбасса, но и других регионов Украины - это может произойти в ближайшие несколько месяцев. По его словам, такому развитию событий будут способствовать и выборы президента Украины, назначенные на 31 марта.

"Выборы на Украине - бардак повышенной степени. В разгар предвыборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. Но в Союзе добровольцев Донбасса готовы к любому развитию событий. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки. Если наше присутствие потребуется, оно будет организовано", - отметил глава СДД.

При этом он выразил сомнения в долгом затишье в Донбассе.

"Лично я уверен, что решать вопрос придется военным путем", - полагает Бородай.

По его словам, сейчас серьезного потока добровольцев в Донбасс нет, хотя на передовой хронически не хватает людей. При этом смысла вливать большие добровольческие кадры в Донбасс нет.

Он также указал, что в данный момент ополченцы спокойно держат позиции на линии разграничения, передает ФАН.

"Корпуса держатся и уверенно контролируют ситуацию. Тем же нашим соратникам, кто отправляется на помощь Донбассу, мы хотим пожелать главного - выжить. Ситуация в Донбассе - ни побед, ни поражений", - резюмировал Бородай положение дел на юго-востоке Украины.

Сурков же в ходе своей речи пообещал помощь ДНР и ЛНР со стороны Москвы.

"Сегодня мы говорим о новых проблемах и задачах добровольцев. Это живой диалог. Мы открыты для решения проблем. Со своей стороны выражаю готовность работать", - добавил сотрудник администрации президента России.

В Совете командиров СДД приняли участие свыше сотни его представителей - командиры различного уровня и военнослужащие частей и подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, бойцы Народного ополчения Донбасса, известные активисты "Русской весны" и волонтеры, а также представители СМИ.

Днем ранее представители ДНР и ЛНР призвали Киев подписать декларацию против пыток и насилия в отношении удерживаемых, которая раньше обсуждалась на заседаниях в Минске. С таким предложением выступила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

"Представители республик настаивают на незамедлительном подписании декларации против пыток и насилия в отношении удерживаемых лиц", - сказала она.

За день до этого стало известно, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе нет данных о том, что на территории региона находятся военнослужащие Вооруженных сил России. Об этом глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявил в ходе заседания Совбеза ООН.

"В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", - заявил дипломат.

Так Апакан ответил на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт", передает НСН.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на слова Ельченко попросил Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика рассказать о том, как много российских войск наблюдатели видели в Донбассе.

"Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?" - спросил российский дипломат, после чего Апакан дал отрицательный ответ.

Одновременно с этим наблюдатели ОБСЕ фиксируют рост обстрелов в Донбассе. Украинские военные продолжают вести огонь по домам мирных жителей.

"Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от населенного пункта Попасная [Луганской области]", - говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.

Кроме того, украинские силовики обстреляли здание школы в Михайловке, жилые дома в Славяносербске и Первомайске.

Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Киев не заинтересован в возвращении Донбасса, так как жители региона не станут голосовать за нынешние украинские власти.

Рафаэль Фахрутдинов