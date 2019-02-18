Дивизия "Север": в Латвии создадут подразделение НАТО

В Латвии будет создан штаб Северной дивизии НАТО

В Латвии будет создана Многонациональная дивизия "Север", которая будет координировать учения НАТО и помогать войскам Североатлантического альянса интегрироваться в региональные вооруженные силы. Штаб-квартира дивизиона будет открыта в латвийском селе Адажи 8 марта. Ранее экс-глава стратегического департамента Генштаба ВС Латвии Раймонд Рубловский заявил, что в случае войны с Россией базы НАТО будут уничтожены в первые несколько минут.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании во время встречи в Брюсселе подписали меморандум о взаимопонимании и создании на латвийской территории штаб-квартиры многонациональной дивизии НАТО, которая будет выполнять функции основной для функционирования нового международного подразделения альянса.

"Создание штаб-квартиры Многонационального подразделения "Север" в Латвии является очень важным шагом не только в укреплении обороны Латвии, но и для безопасности всего региона. Мы гордимся тем, что являемся принимающей стороной штаб-квартиры ", - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Глава военного ведомства Эстонии Юрий Луйк, в свою очередь, заявил, что запуск Многонациональной дивизии поможет союзникам выйти на новый уровень в укреплении потенциала НАТО по противодействию угрозам, с которыми сталкивается регион.

"Потенциал и способность Североатлантического союза защищать нас значительно возрастут, когда дивизия "Север" начнет функционировать", - добавил представитель ведомства.

Новому соединению будет делегировано командование военными операциями в зоне ее ответственности. С учетом этого штаб будет заниматься планированием и надзором за военными операциями, а также интеграцией подразделений НАТО, дислоцированных в регионе.

Штаб-квартира дивизиона будет открыта в латвийском селе Адажи 8 марта. Помимо оговоренных стран в деятельности дивизии будут участвовать и вооруженные силы других союзников.

Месяц назад

бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба ВС Латвии Раймонд Рубловский заявил, что в случае войны с Россией базы НАТО в Латвии будут уничтожены в первые несколько минут.

По его словам, при возможном конфликте армия Латвии не успеет повоевать. Он также добавил, что аналогичная судьба может ждать и Польшу с Румынией. Рубловский подчеркнул, что политики в Латвии постоянно "обостряют" отношения с Россией.

В ноябре прошлого года стало известно, что Пентагон перенес курсы по изучения русского языка для американских военных из Одессы и Киева в латвийский город Даугавпилс. Теперь американские военные академии в Вест-Пойнт изучают русский язык в самом русскоязычном городе Евросоюза методом ускоренного адаптивного погружения, передает ФАН.

В том же месяце бывший президент Литвы Роландас Паксас предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать процесс демилитаризации в Балтийском регионе. Он подчеркнул, что его могут совместно инициировать Москва и Вильнюс.

Тогда же в ходе 37-й сессии Балтийской ассамблеи, прошедшей в Вильнюсе, Латвией, Литвой и Эстонией была подписана резолюция, в которой указано, что страны должны расширить сотрудничество в сфере обороны, а также создать условия для более легкого передвижения вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю в связи с необходимостью "противостоять угрозам" со стороны России.

"Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил. Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении", - говорилось в тексте документа.

При этом

глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал о том, что европейские страны-участницы альянса в данный момент не готовы к войне с Россией.

По словам генерала, военный блок не обладает достаточной мобильностью при передвижении войск, а также испытывает серьезные проблемы в сфере логистики.

Военный указал, что силы НАТО столкнутся с трудностями в поиске дорог, способных выдержать военную технику. Кроме того, ключевые порты далеко не всегда готовы к ремонту устаревших железнодорожных путей.

Президент Литвы Даля Грибаускайте же заявила о потенциальном российском военном вторжении. По словам литовского политика, российские войска, базирующиеся на границе с Прибалтикой и Польшей, имеют десятикратное преимущество перед войсками НАТО, передает НСН.

На фоне милитаристской риторики прибалтийских стран первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что у Эстонии нет достаточных ресурсов для противостояния России.

По его словам, "не было периода, когда не возникали бы подобного рода вопросы со стороны представителей прибалтийских государств". Депутат также подчеркнул, что Латвия и Эстония "часто приписывают России те намерения, которых у нее нет".

Рафаэль Фахрутдинов