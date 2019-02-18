Войти
18.02.2019
Известия.ru

"Ростех" представил защищающий от бронебойных снайперских пуль жилет

556
0
+1
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник.
Источник изображения: © Фото : министерство обороны Российской Федерации

Бронежилет, который входит в экипировку солдата "Ратник-2", выдержит 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с 10 м. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, передает "РИА Новости".

По его словам, в экипировке разработали и применили специальную технологию для изготовления бронепанелей, которые размещают в бронежилете. При попадании пуль пластина не деформируется с обратной стороны и обеспечивает таким образом защиту от контузионных повреждений, сообщает телеканал "360".

"Такая панель выдерживает 10 попаданий бронебойно-зажигательных пуль из снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 м", — рассказал Кладов.

Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков сообщил в январе, что иностранные заказчики проявляют большой интерес к экипировке "Ратник", поскольку ее можно применять везде: от тропиков до Заполярья.

Ранее 15 февраля генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что в ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение об организации производства российского стрелкового оружия в Индии.

 

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
СВД
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Дмитриев Владимир
Похожие новости
23.08.2018
Сергей Абрамов: Ростех начал вооружать российские ударные беспилотники
26.04.2017
Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
01.12.2014
ЦНИИТОЧМАШ: испытания автоматов для экипировки "Ратник" завершены
23.04.2014
Новая броня спецназа
13.11.2012
"Калашом" не заманишь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов