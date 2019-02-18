НАТО не будет повышать военные расходы после выхода США из ДРСМД

НАТО не будет повышать порог военных расходов выше 2% ВВП после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал в среду, 13 февраля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции на заседании Совета НАТО в Брюсселе.

По его словам, Вашингтон не вышел из договора, а только объявил о намерении выйти, дав шесть месяцев предупреждения.

"Соединенные Штаты признают прогресс, достигнутый европейскими членами НАТО и Канадой (по оборонным расходам. — Ред.). Поэтому сегодня главное внимание НАТО сосредоточено на том, чтобы выполнить уже взятые на себя обязательства", — приводит слова генсека ТАСС.

Ранее в этот же день Столтенберг заявил, что альянс обеспечит эффективное сдерживание без развертывания новых ракет в Европе, если ДРСМД перестанет действовать. Он добавил, что НАТО продолжит взаимодействие с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в договоре.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.