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18.02.2019
РИА Новости

Российских генералов лишили компенсации за козырек на каракулевой шапке

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Лапин с офицерами
Совещание командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина с офицерами в полевом пункте управления 2-й общевойсковой армии.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генералам и адмиралам российской армии и военно-морского флота вдвое, до 4,3 тысяч рублей, снижены компенсации на приобретение шапок из каракуля, но эти изделия будут без козырька и ушей, следует из распоряжения правительства России, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

Этим документом вносятся изменения в распоряжение кабинета министров от 2016 года, которым предусматривались компенсации военнослужащим за приобретение предметов военной формы. Согласно тому распоряжению, высшим офицерам денежная компенсация за шапку-ушанку из каракуля с козырьком предусматривалась в размере 8625 рублей.

Нынешним распоряжением высшим офицерам, офицерам в звании капитана первого ранга и полковника "денежная компенсация за шапку из каракуля выплачивается в размере 4301 рубль".

К высшим офицерам относятся генералитет и адмиралитет.

15.02.2019
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Страны
Россия
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