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18.02.2019
Известия.ru

Проект по колонизации Марса Mars One обанкротился

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Источник изображения: Фото: mars-one.com

Суд по гражданским делам в кантоне Базель-Штадт (Швейцария) признал банкротом компанию Mars One Ventures, которая планировала организовать колонизацию Марса.

Решение о банкротстве было принято 15 января, передает издание Engadget со ссылкой руководителя проекта, нидерландского предпринимателя Баса Лансдорпа. Известно об этом стало лишь сейчас.

Mars One разделен на два фонда — Mars One Ventures и Mars One Foundation. Первое — коммерческое подразделение проекта. Оно базировалось в Швейцарии и оценивалось почти в $100 млн на момент решения суда.

Лансдорп рассказал, что некоммерческое подразделение Mars One Foundation по-прежнему функционирует, однако не сможет долго работать без дальнейших инвестиций. Бизнесмен подчеркнул, что работает над "поиском решения".

Mars One — это частный проект, который предполагает полет на Марс без возвращения на Землю. Mars One не является аэрокосмической компанией, и все работы по производству и запуску космических аппаратов планировалось передать субподрядчикам. Изначально реализация проекта назначена на 2011–2029 годы.

Лансдорп рассчитывал, что ему удастся получить достаточное финансирование при помощи телевидения. Предполагалось, что оно будет транслировать колонизацию Марса в формате реалити-шоу. По мнению многих экспертов, такой план невозможно осуществить, потому что стоимость отправки космонавтов на Красную планету несопоставима объемом средств, которые может предоставить телевидение.

27 декабря американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск показал фото строящегося межпланетного космического корабля Starship. По его словам, звездолет сможет доставить на Марс сотню человек за раз. Первые полеты космического корабля запланированы на 2024 год.

 

15.02.2019
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