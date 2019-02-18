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18.02.2019
Известия.ru

Суд не стал помещать обвиненного в мошенничестве генерала в СИЗО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Московский гарнизонный военный суд принял решение не помещать обвиненного в мошенничестве генерал-лейтенанта Сергея Чваркова в СИЗО или под домашний арест. Об этом стало известно в среду, 21 ноября.

Суд назначил Чваркову одну из самых мягких мер пресечения — "запрет определенных действий". Как передает "РИА Новости", неизвестно, какие именно действия попадают под этот запрет.

Военного обвиняют в мошенничестве на сумму около 6 млн рублей. Речь идет о госконтракте, заключенном между Военной академией Генштаба и IT-компанией "НПО РусБИТех". По версии следствия, генерал в рамках этого договора разработал схему по хищению денежных средств. Чваркову грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.

Генерал-лейтенант в настоящий момент занимает должность заместителя начальника Военной академии Генштаба, где он курирует научную работу. До службы в академии Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

9 октября в Генпрокуратуре России заявили о возбуждении уголовного дела о хищении 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны РФ.

 

15.02.2019
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Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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