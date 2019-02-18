Женщина второй раз в истории Украины стала генералом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении генеральского звания начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмиле Шугалей.

Ей присвоено звание генерал-майора медицинской службы, говорится в опубликованных на сайте главы государства документах.

До Шугалей женщине на Украине генеральские погоны вручались только в 2004 году. Тогда генералом милиции стала возглавлявшая на тот момент департамент общественных связей МВД Татьяна Подашевская.

Военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин ранее рассказал, что более 33 тыс. призывников (58,4%) из 57 тыс. подлежащих призыву уклоняются от службы в армии.