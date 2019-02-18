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18.02.2019
Известия.ru

В Кремле отреагировали на планы США заменить ДРСМД новым соглашением

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Кремле не уверены в реалистичности заявлений Вашингтона о возможности заключения нового договора по контролю над вооружениями с участием Китая и других стран взамен соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом 6 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны могут приступить к разработке нового соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай и другие страны.

"Мы слышали и ранее заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору. Насколько это реалистично — мы не знаем. Конкретные инициативы от американских партнеров мы не получали", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Москва не станет выступать с инициативами по новому договору, поскольку и так делала это неоднократно.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив российскую сторону в невыполнении пунктов документа. По мнению Вашингтона, условия договора якобы нарушает российская ракета 9М729, хотя 23 января Минобороны РФ показало иностранным военным атташе эту ракету, отметив, что дальность полета ракеты во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения, однако США оставляют за собой право вернуться к выполнению договора в течение полугода.

 

15.02.2019
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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1 комментарий
№1
18.02.2019 11:10
Естественно, что на первых порах заключить договор и по Европе и по Востоку не реально. Эти договоры не должны быть увязаны. Европейцы не горят желанием снова размещать у себя ракеты средней дальности, а у китайцев, корейцев, иранцев это основное средство защиты от американских носителей ракет средней дальности морского базирования. У китайцев, конечно, много ракетных кораблей, но дальность стрельбы у них до 300 км.
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