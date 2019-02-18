В Белом доме раскрыли детали плана по размещению ПРО в космосе

Доклад о направлениях американской противоракетной обороны (ПРО) представит в четверг, 17 января, президент США Дональд Трамп в ходе визита в Пентагон.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, главу государства будут сопровождать вице-президент Майк Пенс, советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и высокопоставленные военные.

Документ, который представит администрация Трампа, расскажет о перспективных технологиях в размещении систем ПРО США. Речь в докладе, в частности, пойдет о создании спутников, оснащенных ракетами-перехватчиками и призванных противостоять баллистическим ракетам. Эта идея может быть совмещена с созданием орбитальной сети спутников, предупреждающих о запуске.

Представитель американской администрации уточнил, что этот вопрос изучается, но конкретные решения пока не приняты. Обзор станет первым с 2010 года, тогда доклад представила администрация предшественника Трампа — Барака Обамы. Новый доклад подготовлен в связи с тем, что в Вашингтоне отмечают серьезное изменение угроз за это время. Его существенное отличие от предыдущего документа заключается в том, что внимание в нем сфокусировано на гиперзвуковых, крылатых, а также баллистических ракетах.

В настоящее время 44 наземных перехватчика вооруженных сил США размещены в Форте Грили, штат Аляска, и на базе ВВС Ванденберг, штат Калифорния.

Ранее в четверг сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность развертывания в космосе сети спутников, предназначенных для более эффективного распознавания и отслеживания потенциально враждебных целей.