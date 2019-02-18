Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.

Руководитель госкорпорации также не исключил, что во время одного из пусков Россию посетит глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн, который недавно принял приглашение Рогозина. По словам последнего, сроки визита буду зависеть от графика полетов на МКС, передает ТАСС.

7 января источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что грузовой корабль "Прогресс МС-11" отправится к Международной космической станции на неделю позже, чем было запланировано. Запуск перенесен с 28 марта на 4 апреля.

Ранее NASA распространило заявление, в котором говорилось, что визит главы "Роскосмоса" в США "необходимо отложить". По словам Брайденстайна, он принял такое решение из-за позиции ряда американских сенаторов. 11 января американская сторона официально уведомила РФ об отзыве приглашения Рогозина.