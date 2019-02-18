"Роскосмос" анонсировал пять пусков с Восточного в 2019 году

В 2019 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять запусков. Об этом говорится в статье журнала "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").

Это максимум за всю историю существования Восточного, цитирует издание ТАСС.

23 января вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что срок завершения строительства Восточного перенесли на два года, до 2023 года. По его словам, "никто сегодня не способен построить" к изначально запланированной дате.

"Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, она привела объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023-го", — заявил он.

В тот же день глава правительства Дмитрий Медведев призвал "Роскосмос" "заканчивать с прожектерством".

"Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать", — подчеркнул он.

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство. Возведение первого стартового комплекса под ракеты "Союз" завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016-го. Планируется, что первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с нового объекта должен состояться в конце 2021 года.